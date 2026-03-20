Todo el mundo odia a este Pokémon, pero es uno de los mejores que puedes usar en "Pokémon FireRed and LeafGreen": aquí te explicamos cómo conseguirlo en Nintendo Switch y Switch 2
No te metas con MIMIEN
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Hace poco terminé de jugar Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en la Nintendo Switch 2, y eso logró que volviera a una serie que había dejado de lado por un tiempo. Me encantó volver a la era de la Game Boy Advance (GBA), librar algunas batallas realmente desafiantes y completar mi Pokédex; la pasé genial.
Pero quizás lo que más disfruté de mi partida fue armar un equipo equilibrado de seis Pokémon. Hacia el final de mi aventura, me di cuenta de que solo tenía cinco Pokémon en mi equipo. Había entrenado a mi Squirtle hasta convertirlo en un robusto Blastoise, había usado piedras evolutivas para conseguir a Raichu, Ninetales y Victreebel, y había jugado sin descanso en la Sala de Juegos para conseguir a Dratini, que con el tiempo se convirtió en Dragonite.
Tenía que llenar ese último espacio antes de enfrentarme a los últimos líderes de gimnasio, al Alto Mando y al Campeón... pero ¿qué monstruo de bolsillo podría estar a la altura? Bueno, resultó ser un Pokémon disponible a través de un intercambio dentro del juego, y uno que sería una unidad absoluta. Revelaré su identidad más abajo y compartiré cómo obtener este poderoso Pokémon para ti.El artículo continúa a continuación
Odiado por muchos, querido por mí
Por si aún no lo habías adivinado, el último Pokémon de mi equipo era el incomparable Mr. Mime. Aunque muchos odian a este Pokémon —sobre todo por su aspecto un poco inquietante—, debo decir que ahora ocupa un lugar especial en mi corazón.
Mr. Mime es sencillamente poderoso en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. «¡¿En serio?!», dirás. En serio. Y te explico por qué.
Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja son juegos de la tercera generación, y en ese momento, el tipo de un movimiento determinaba si era físico o especial. Como resultado, la potencia de los movimientos de tipo Psíquico de Mr. Mime viene determinada por su estadística de ataque especial, y esta es realmente muy alta.
También obtienes la «bonificación de ataque del mismo tipo» (STAB) en los movimientos de tipo Psíquico, dado que Mr. Mime es, por supuesto, de tipo Psíquico. Como resultado, puedes infligir un daño enorme a tus enemigos con movimientos como Psybeam y Psychic. Mr. Mime también tiene acceso a otros movimientos especiales como Shock Wave y Magical Leaf, lo que le da una cobertura fenomenal y le permite aplastar a muchos oponentes. Si a eso le sumas su defensa especial muy sólida y su alta velocidad, te encuentras ante una auténtica máquina.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Claro, Mr. Mime tiene una defensa mediocre y pocos PS, pero en la tercera generación, los Pokémon de tipo Psíquico solo eran vulnerables a los ataques especiales de los de tipo Siniestro, a los de tipo Insecto (que no son muy poderosos) y a los de tipo Fantasma (que son poco comunes). La verdad, no está nada mal.
Teniendo todo esto en cuenta, Mr. Mime es excelente para acabar con personajes como el Líder de Gimnasio de tipo Veneno, Koga, Bruno de los Cuatro Élite y los diversos matones del Equipo Rocket con los que te encontrarás.
Además, subirá de nivel increíblemente rápido, gracias a su tasa de ganancia de experiencia de media a rápida y al hecho de que está disponible mediante un intercambio dentro del juego. Los Pokémon intercambiados con un ID de Entrenador diferente al tuyo subirán de nivel mucho más rápido, lo que significa que Mr. Mime crecerá a un ritmo ridículamente rápido.
Ok, pero ¿dónde puedo conseguir a Mr. Mime?
Ok, te he convencido. Quieres añadir a Mr. Mime a tu equipo. Su aspecto estrafalario, sus devastadores ataques de tipo Psíquico, su rápida velocidad de subida de nivel… Hagas lo que hagas, no te saltes a este Pokémon. Pero, ¿cómo puedes conseguir a Mr. Mime?
Bueno, es bastante sencillo. En una casa de la Ruta 2, justo al sur de la Cueva Diglett, encontrarás a un entrenador dispuesto a intercambiar contigo. Te pedirá un Abra a cambio de su Mr. Mime, llamado MIMIEN. Si aún no tienes un Abra, no te preocupes. Puede que no sea el Pokémon más fácil de conseguir, pero hay un par de formas de hacerte con uno.
En primer lugar, puedes atrapar a Abra en la Ruta 24 o 25, cerca de Ciudad Celeste. Usará Teletransporte en el primer turno, así que tendrás que lanzarle una Poké Ball de inmediato, usar un movimiento de estado como Polvo de Sueño para evitar que se mueva, o usar un Pokémon que pueda atrapar a Abra, como Diglett, que tiene la habilidad especial Trampa de Arena. Si vas a conseguir a Mr. Mime más adelante en tu partida, también puedes usar las monedas ganadas en el Rincón de Juegos de Celadon para comprar un Abra.
Cuando finalmente tengas a tu Abra, asegúrate de agregarlo a tu equipo y dirígete al entrenador en la Ruta 2. Acepta el intercambio y... ¡por fin tienes a tu Mr. Mime! ¡Felicidades!
Entonces, ¿vas a usar a Mr. Mime en una partida de Pokémon Rojo Fuego o Verde Hoja? ¿Prefieres intercambiar con un amigo y conseguir a Alakazam? Sea cual sea tu opinión, me encantaría saberla, así que asegúrate de dejar un comentario.
1. El mejor en general:
Donkey Kong Bananza
2. El mejor multiplayer:
Mario Kart World
3. Una secuela para todas las edades:
Hollow Knight: Silksong
4. Una aventura atemporal y un remake:
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
5. El mejor Pokémon:
Pokémon Legends Z-A
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte a través de WhatsApp.
Harry is a Reviews Staff Writer for TechRadar. He reviews everything from party speakers to wall chargers and has a particular interest in the worlds of audio and gaming. Harry has a background in business tech journalism, particularly around the telecoms industry.
- Antonio QuijanoEditor