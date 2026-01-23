The Witcher 4, de CD Projekt Red, podría estar a la altura de GTA 6 en cuanto a los rumoreados costos de producción

Se rumorea que The Witcher 4, de CD Projekt Red, costará casi mil millones de dólares

Un analista polaco afirma que su desarrollo y comercialización costarán alrededor de 390 millones de dólares cada uno

Esto se produce poco después de que el analista afirmara que hay un nuevo DLC en camino para The Witcher 3: Wild Hunt

La próxima entrega de CD Projekt Red en la franquicia The Witcher es muy esperada, ya que The Witcher 4 parece estar enfocado en mejorar considerablemente los elementos de rol y el realismo de su predecesor, y parece que el desarrollador podría estar siguiendo los pasos de Rockstar Games con GTA 6.

Y con eso me refiero a que, al parecer, hay un presupuesto gigantesco detrás del RPG. Según informa TweakTown, un analista polaco, Mateusz Chrzanowski, afirma que The Witcher 4 le costará a CD Projekt Red alrededor de 800 millones de dólares, de los cuales supuestamente 390 millones se destinarán al desarrollo del juego y la misma cantidad al marketing. Se trata de una estimación aproximada basada en la conversión de 1400 millones de zlotys polacos a dólares.

Este último rumor proviene de la misma fuente que recientemente sugirió que CD Projekt Red lanzará una nueva expansión DLC para The Witcher 3: Wild Hunt en mayo de 2026. Aunque todavía no hay ninguna aclaración al respecto, cabe señalar que se rumorea que CD Projekt Red está trabajando en varios proyectos, por lo que no es una afirmación descabellada.

Sin embargo, es más difícil creer la afirmación sobre el tamaño del presupuesto. Un gasto de alrededor de 800 millones de dólares para The Witcher 4 situaría al título en el mismo nivel que juegos de primera línea como GTA 6, cuya producción, según las especulaciones, ha acumulado unos costos de hasta 2000 millones de dólares.

(Crédito de la imagen: CD Projekt Red) (Crédito de la imagen: Rockstar Games)

Aun así, es cierto que los grandes lanzamientos como estos generan grandes expectativas (especialmente GTA 6) y, obviamente, eso conlleva un costo considerable en términos de producción y mercadotecnia.

La mayoría de los juegos modernos triple A cuentan con presupuestos enormes, y un ejemplo notable es Marvel's Spider-Man 2 de Insomniac, que, según se informa, tuvo un presupuesto de 315 millones de dólares.

Esta es una tendencia que se ha mantenido durante los últimos años y que no muestra signos de ralentizarse en absoluto.

Los grandes presupuestos para los videojuegos no siempre están justificados

(Image credit: CD Projekt Red)

Los grandes presupuestos no siempre significan grandes éxitos en la industria de los videojuegos.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Concord, de Firewalk Studios (ciertamente no es un juego para un solo jugador, pero sin duda es un caso revelador en cuanto a fracasos de gran repercusión). Según se informa, su producción costó 400 millones de dólares y, por si no lo sabías, Concord fue un fracaso estrepitoso que provocó su cierre dos semanas después de su lanzamiento y el cierre de la empresa desarrolladora responsable.

Este es solo uno de los muchos ejemplos de presupuestos enormes que se desperdician y, aunque dudo que esto suceda con The Witcher 4 de CD Projekt Red, sigo teniendo algunas preocupaciones, especialmente después del desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077.

El único desarrollador que he visto respaldar constantemente sus costos de producción es Rockstar Games, con lanzamientos aclamados por la crítica como Red Dead Redemption 2 y, por supuesto, GTA 5.

