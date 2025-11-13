The Rogue Prince of Persia ya tiene fecha de lanzamiento en Nintendo Switch y Switch 2

¿Eres de los que está esperando el lanzamiento de The Rogue Prince of Persia en Nintendo Switch y Switch 2? De ser así, tenemos noticias increíbles, pues finalmente llegará este 16 de diciembre de 2025.

La llegada a las plataformas de Nintendo marca un nuevo capítulo en la expansión multiplataforma del título, tras el éxito obtenido en Ubisoft+, PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Optimizadas para el modo portátil e híbrido, las versiones para Switch incluirán todo el contenido del lanzamiento 1.0, con diversos biomas, armas, medallones y una dirección de arte completamente renovada. Los jugadores podrán disfrutar de combates fluidos, parkour dinámico y una narrativa envolvente sobre la redenció.

Además de las versiones digitales, la distribuidora asociada U&I Entertainment también anunció que las ediciones físicas Standard e Immortal de The Rogue Prince of Persia se lanzarán para PlayStation 5, Nintendo Switch y Switch 2 el 10 de abril de 2026.

La elegante Immortal Edition incluye el juego completo, un póster doble faz y un conjunto de tarjetas artísticas con impresionantes ilustraciones del título. El reverso de estas tarjetas se une para formar parte del mapa del mundo de The Rogue Prince of Persia. Todo este material estará reunido en una caja metálica premium SteelBook con funda.

Las preventas de las ediciones físicas Standard e Immortal comenzarán este viernes (14). Los precios y la disponibilidad pueden variar según la región.

Ambientado en un reino persa ricamente reimaginado, The Rogue Prince of Persia combina combates acrobáticos y fluidos con desafiantes secciones de parkour y una narrativa profunda sobre la redención. Los jugadores deben explorar niveles generados proceduralmente, descubrir secretos y conocer nuevos personajes mientras intentan corregir un error fatal que condenó a su pueblo. Cada partida ofrece nuevas oportunidades de adaptación y evolución, permitiendo crear estilos de juego únicos a través de la exploración. Con más de 100 armas y medallones para desbloquear y dominar, es posible personalizar la aventura según el propio ritmo y estrategia. La agilidad es esencial: correr por las paredes, esquivar trampas y encadenar combos elegantes son la clave para sobrevivir. Para alcanzar el verdadero desenlace de esta historia épica, será necesario desafiar al destino, salvar Persia... o morir en el intento.

"Estamos muy emocionados de llevar The Rogue Prince of Persia a los jugadores de Nintendo Switch", afirma Lucie Dewagnier, directora del juego en Evil Empire. "La acción intensa y la alta rejugabilidad hacen que el título sea perfecto para el formato híbrido. No podemos esperar a ver a los jugadores acompañar el viaje del Príncipe desde cualquier lugar."

La banda sonora inmersiva, compuesta por el artista persa-estadounidense ASADI, ya está disponible en todas las plataformas de streaming y en el canal de Ubisoft Music en YouTube. Una edición en vinilo será lanzada próximamente por Laced Records.