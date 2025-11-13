The Rogue Prince of Persia ya tiene fecha de lanzamiento en Nintendo Switch y Switch 2

Noticias
Por publicado

The Rogue Prince of Persia llegará oficialmente a Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 16 de diciembre

The Rogue Prince of Persia
(Crédito de imagen: Ubisoft)

¿Eres de los que está esperando el lanzamiento de The Rogue Prince of Persia en Nintendo Switch y Switch 2? De ser así, tenemos noticias increíbles, pues finalmente llegará este 16 de diciembre de 2025.

La llegada a las plataformas de Nintendo marca un nuevo capítulo en la expansión multiplataforma del título, tras el éxito obtenido en Ubisoft+, PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Además de las versiones digitales, la distribuidora asociada U&I Entertainment también anunció que las ediciones físicas Standard e Immortal de The Rogue Prince of Persia se lanzarán para PlayStation 5, Nintendo Switch y Switch 2 el 10 de abril de 2026.

La elegante Immortal Edition incluye el juego completo, un póster doble faz y un conjunto de tarjetas artísticas con impresionantes ilustraciones del título. El reverso de estas tarjetas se une para formar parte del mapa del mundo de The Rogue Prince of Persia. Todo este material estará reunido en una caja metálica premium SteelBook con funda.

Las preventas de las ediciones físicas Standard e Immortal comenzarán este viernes (14). Los precios y la disponibilidad pueden variar según la región.

"Estamos muy emocionados de llevar The Rogue Prince of Persia a los jugadores de Nintendo Switch", afirma Lucie Dewagnier, directora del juego en Evil Empire. "La acción intensa y la alta rejugabilidad hacen que el título sea perfecto para el formato híbrido. No podemos esperar a ver a los jugadores acompañar el viaje del Príncipe desde cualquier lugar."

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor