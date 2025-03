Take-Two, editor de GTA Online, tiene en la mira el mercado negro que es el paraíso para los tramposos

Take-Two, editor de TGA Online, ha demandado a Paiao Network Technology, propietaria del mercado en línea PlayerAuctions.

Según la demanda, PlayerAuctions gana millones facilitando la venta de contenidos ilegítimos y cuentas pirateadas.

Estas ventas pueden dar a los nuevos jugadores enormes ventajas en GTA Online, permitiendo básicamente una forma de hacer trampas

¿Take- Two Interactive demandó a la plataforma de ventas en línea PlayerAuctions? Así como lo lees, dado que GTA V es uno de los títulos más populares del editor, no podía dejar pasar esta situación, pues presuntamente la plataforma está vendiendo contenido no autorizado que infringe los derechos de autor de GTA V. A continuación todos los detalles.

Según Polygon, la demanda está dirigida a la empresa china Paiao Network Technology, que es dueña de la plataforma PlayerAuctions, y alega que el mercado vende "miles de anuncios de contenido no autorizado e infractor de GTA Online, incluidos cuentas de jugadores modificadas, activos dentro del juego y moneda virtual, todo obtenido mediante el uso de software de hackeo, trucos y exploits técnicos."

La demanda acusa a PlayerAuctions de hacer esto con pleno conocimiento de que los vendedores en el sitio web estaban "participando en infracciones desmesuradas y otros comportamientos no autorizados" y que genera millones de dólares tomando una parte de estas transacciones ilícitas.

Aunque no es ilegal vender tu cuenta de GTA Online, sí infringe los términos de servicio de GTA Online, que es uno de los problemas que Take-Two tiene con PlayerAuctions. Pero el gran problema es que los vendedores externos están vendiendo artículos ilegítimos que han sido obtenidos hackeando cuentas o utilizando exploits para vender cuentas de alto rango en el juego o grandes cantidades de moneda del juego, así como desbloquear contenido que normalmente requeriría una inversión de tiempo en el juego o una compra legítima mediante la moneda virtual de GTA Online.

Además de todo esto, vender tales cuentas otorga a los jugadores una ventaja enorme en GTA Online, lo cual equivale a hacer trampa, lo que significa que mercados en línea como PlayerAuctions podrían verse como un paraíso para las personas que quieren adelantarse en el juego sin tener que esforzarse.

Si bien las compras dentro del juego son parte de GTA Online, estas suelen estar equilibradas de manera que no dan a los jugadores una ventaja abrumadora, y las personas que no quieren gastar dinero real en moneda virtual del juego aún pueden ganar dinero virtual jugando y completando asaltos.

"A través de estas ofertas, PlayerAuctions le está ofreciendo a los clientes de Take-Two una experiencia que de otro modo sería imposible: los nuevos jugadores pueden comenzar GTA V con miles de millones en VC y con un arsenal masivo de contenido del juego, como vehículos, ropa y armas, configuraciones solo posibles mediante hackeo y modificación del juego de GTA V en violación de los términos de servicio de Rockstar. En algunos casos, estos anuncios promocionan cuentas ‘desbloquear todo’ pre-cargadas con niveles de personajes al máximo y prácticamente todos los activos del juego disponibles para adquirir en GTA Online", explicó la demanda de Take-Two.

GTA V es, sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más grandes de la historia, y el componente en línea ha generado miles de millones de dólares para Rockstar y Take-Two. Como tal, ambas compañías están obligadas a tomar medidas ante cualquier cosa que pueda afectar su máquina generadora de dinero.

Aunque es difícil sentir mucha simpatía por Take-Two, especialmente considerando que GTA puede generar cientos de millones de dólares en ingresos por trimestre, tener grandes sumas de dinero supone que Rockstar tiene los recursos y fondos necesarios para hacer que GTA 6 sea una de las mejores entregas de la serie, si no una de las mejores experiencias de videojuego de todos los tiempos. El último gran juego de Rockstar fue Red Dead Redemption 2, que es, sin lugar a dudas, una obra maestra en el diseño de mundos abiertos y narración cinematográfica; es uno de mis juegos favoritos, y estoy seguro de que se benefició del éxito arrollador de GTA V y su componente en línea.

Tendremos que ver cómo se desarrolla esta demanda, pero a simple vista, Take-Two tiene una reclamación sólida; yo, por mi parte, no me gustaría estar en los zapatos del equipo legal de Paiao Network Technology.