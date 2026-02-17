Valve confirma que los problemas de stock de Steam Deck OLED se deben a la "escasez de memoria y almacenamiento". Esto es lo que significa para Steam Machine

Valve ha confirmado que los problemas de stock de Steam Deck OLED se deben efectivamente a la crisis de RAM.

Steam Deck OLED está agotado de forma intermitente en algunas regiones.

Steam Machine podría correr el riesgo de sufrir otro retraso, tener un precio inasequible o una baja disponibilidad en el momento de su lanzamiento.

Valve está trabajando actualmente en su próximo dispositivo Steam Machine, una híbrida entre PC y consola de videojuegos cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2026, pero a muchos nos preocupa que la crisis de memoria pueda echar por tierra esos planes. Por desgracia, una noticia reciente sobre Steam Deck confirma nuestras sospechas.

En la página de la tienda Steam Deck, Valve ha admitido que la Steam Deck OLED está agotada de forma intermitente en algunas regiones, «debido a la escasez de memoria y almacenamiento», tal y como habíamos previsto. Tanto el modelo OLED de 512 GB como el de 1 TB están actualmente agotados en algunas regiones, concretamente en Estados Unidos, y el modelo LCD se dejó de fabricar hace tiempo.

Aunque no es ninguna sorpresa que la crisis de RAM sea la causa de los problemas de existencias, podría ser una mala noticia para los planes futuros de Valve en materia de hardware, sobre todo porque podría obligar a la empresa a dejar de fabricar también la Steam Deck OLED, sin tener una Steam Deck 2 en proyecto.

Sin embargo, lo más preocupante es que pone a la próxima Steam Machine en peligro de sufrir otro retraso, un precio inasequible o una baja disponibilidad. La mini PC similar a una consola ya ha sido objeto de cierto escrutinio debido a su GPU de 8 GB de VRAM, que podría considerarse insuficiente para los juegos modernos.

Con la actual escasez de memoria y almacenamiento, es probable que Valve no pueda replicar las ventas con pérdidas como lo hizo con la Steam Deck.

(Image credit: Sergey Nivens / Shutterstock / Valve)

Valve está condenada de cualquier manera

Si Valve decide lanzar la Steam Machine a un precio elevado (ahora espero que sea de al menos 1000 dólares), no va a sentar bien a la mayoría de los consumidores. Sin embargo, si Valve consigue mantener los precios dentro de un rango razonable, o en otras palabras, vender la Steam Machine con pérdidas, la presión financiera puede ser más perjudicial que nunca para la empresa, debido a la inestabilidad del mercado de hardware para PC.

Esto deja a Valve en una posición en la que un retraso indefinido de la Steam Machine podría ser la mejor opción, para evitar que la crisis de la RAM afecte a su precio de venta al público, pero todo apunta a que la escasez de memoria no está disminuyendo, sino que, más bien, acaba de empezar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, el suministro intermitente de la Steam Deck OLED sugiere que Valve ha detenido temporalmente la producción de la consola portátil y está dando prioridad a su inventario para la Steam Machine, especialmente en lo que respecta a la capacidad de almacenamiento.

Este es el peor momento para que Valve lance la Steam Machine, sobre todo porque la Steam Frame también tiene previsto su lanzamiento a principios de 2026. Valve se ha ganado su reputación como empresa cercana al consumidor, y dudo que un precio inasequible para la Steam Machine cambie completamente esa imagen.

Sin embargo, estoy seguro de que molestará a algunos consumidores, y la crisis de la RAM podría volver a causar problemas a los jugadores de PC que esperan con interés las nuevas tecnologías.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.