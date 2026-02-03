Sony patenta podcasts generados por IA con personajes de PlayStation porque "las plataformas de videojuegos carecen actualmente de la capacidad de ofrecer contenido único y específico a los jugadores"

Sony ha patentado podcasts generados por IA que serían presentados por personajes de PlayStation.

Las voces de los personajes serían generadas por IA y presentarían noticias sobre videojuegos a los jugadores.

Los presentadores de podcasts de IA también hablarían sobre actualizaciones de hardware o software e incluso podrían "bromear a costa de los jugadores".

Según se ha informado, Sony ha obtenido una nueva patente para podcasts generados por IA que serían narrados por los personajes de PlayStation.

Tal y como ha descubierto Tech4Gamers, la nueva patente de Sony, titulada «Podcasts generativos basados en LLM para jugadores», tiene como objetivo crear podcasts personalizados para jugadores que se alojan en su plataforma, en lugar de vídeos tutoriales o guías que se pueden encontrar en línea.

«Como se reconoce en el presente documento, las plataformas de videojuegos carecen actualmente de la capacidad de proporcionar contenidos únicos y específicos a los jugadores para mantenerlos al día de lo que ocurre en la plataforma», se lee en la descripción de la patente. «En la actualidad no existen soluciones adecuadas para el problema tecnológico relacionado con la informática mencionado anteriormente».

La patente, que se solicitó en julio de 2024 y se concedió recientemente a finales de enero, también se describe como una herramienta para «generar un podcast de noticias relacionadas con los datos, en el que el podcast presenta las noticias con la voz de un personaje de un videojuego jugado por el jugador».

Esto sugiere que Sony pretende utilizar voces generativas de IA desarrolladas a partir de sus personajes de PlayStation, como Kratos de God of War, para crear estos episodios de podcast.

(Image credit: Sony)

Describe un escenario en el que el jugador enciende su consola y ve un mensaje que dice: «Tu podcast personalizado está disponible para hoy», aparentemente adaptado a las últimas sesiones de juego del jugador.

La patente también sugiere que los jugadores pueden solicitar que se excluya cierta información, como noticias sobre juegos, o que se incluyan detalles sobre juegos que aún no tienen.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

«En un ejemplo de implementación, los datos asociados al perfil del jugador de videojuegos pueden incluir datos relacionados con una conexión del jugador de videojuegos, tal y como se indica en el perfil del jugador de videojuegos, y el podcast indicaría noticias relacionadas con el juego de la conexión», reza la patente.

Sony también afirma que dos personajes de videojuegos podrían colaborar en un podcast, creando un escenario cruzado, y discutir temas como los logros de trofeos o una actualización de hardware/software, tal y como muestran los dibujos anteriores.

«En otras noticias, hay una actualización de software para Gen X, así que actualícate ahora», se lee en una imagen que muestra a un presentador de IA. El copresentador de IA añade: «Además, ¡prueba un giro sobre el jefe la próxima vez!».

También afirma que los presentadores de podcasts de IA «pueden incluir una broma a costa del jugador de videojuegos» y «pueden incluir una recomendación de una acción que el jugador de videojuegos debe realizar en el videojuego».

Esta es solo una de las muchas patentes que Sony ha registrado y que incluyen el uso de IA generativa. El mes pasado, patentó una nueva tecnología de IA que tomará el control de los juegos de PlayStation cuando el jugador se quede atascado y, más recientemente, una patente de controlador con pantalla táctil que no cuenta con botones ni joysticks.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.