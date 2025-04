Sin una interfaz de usuario renovada ni funciones de personalización, la Switch 2 es la consola de Nintendo con el aspecto más aburrido de la...

¿Qué opinas de la nueva Nintendo Switch? Sin duda, hay muchas opiniones divididas. Incluso cuando el Nintendo Direct sobre el Switch 2 nos ha revelado muchos detalles, como que llega el 5 de junio.

GameChat parece divertido (aunque recuerda sospechosamente a Discord), las ediciones Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom han captado mi interés, además de una letanía de nuevos juegos y amplios ejemplos de por qué el modo ratón podría ser una bala de plata para una consola que, por lo demás, se actualiza de forma iterativa.

Un área que echa mucho en falta es la interfaz de usuario (IU), que, según una captura de pantalla compartida por Nintendo, tiene un aspecto muy similar al de la Switch original con algunos retoques menores: esquinas redondeadas en la biblioteca de juegos y una barra de menú ligeramente ampliada.

Sin embargo, la barra de menú incluye algunas opciones nuevas. Entre ellas se incluye un desplazamiento verde, que yo esperaría que fuera para las noticias, un botón «C» para las nuevas funciones de GameChat y un botón verde azulado, que yo apostaría que es para GameShare.

Puede que las novedades de la interfaz de usuario no ocupen un lugar de honor en el Nintendo Direct, pero siempre me ha sorprendido que Nintendo haya eliminado tantas funciones de personalización a lo largo de los años.

Atrás quedaron los menús extravagantes, la música alegre y los Miis; ahora, todo es estéril, despojado y, en mi opinión, totalmente en desacuerdo con la filosofía de diseño de Nintendo.

Sobre todo si tenemos en cuenta el diseño reducido de los Joy-Con 2, da la sensación de que Nintendo ha perdido su estilo.

(Image credit: Nintendo)

Esperaba que se anunciaran temas para la interfaz de usuario o nuevas funciones que devolvieran a Miis su antigua gloria. Incluso el nuevo y extraño juego Welcome Tour (que, para sorpresa de todos, parece ser un título de pago, no software gratuito preinstalado) optó por un diseño básico y sin vida en lugar de utilizar algo remotamente Nintendo.

El tiempo dirá si Nintendo planea devolver algo de su icónico capricho a la interfaz de Switch 2, pero desde luego espero que en algún momento aparezca un tema de Splatoon para dar un toque de color a la Switch 2, que tiene un aspecto más elegante.