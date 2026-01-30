Si GTA 6 se retrasa de nuevo, es posible que nunca esté a la altura de las expectativas. Aquí te explicamos exactamente por qué

Los fans esperan otro retraso de GTA 6 hasta 2027

Esto se produce después de que algunos informes sugieran que la edición física se retrasará para evitar filtraciones

Grand Theft Auto 6 sigue previsto que se lance el 19 de noviembre de 2026

¿Eres de los que espera con emoción el lanzamiento de GTA 6? Si bien Rockstar Games sigue trabajando duro para cumplir con la nueva fecha de lanzamiento, fijada para el 19 de noviembre de 2026, tras múltiples retrasos desde su anuncio inicial en 2022 aún hay muchas dudas al respecto.

¿Cómo lo sabemos? Pues bien, preguntamos a nuestros lectores a través de nuestro canal de WhatsApp TechRadar (disponible para las últimas noticias y actualizaciones) si el tan esperado título merecerá la pena la espera. Esto se produce tras dos retrasos distintos, el último de los cuales ha pospuesto la fecha de lanzamiento hasta 2026 (antes estaba fijada para el 26 de mayo de 2026), junto con los rumores de que podrían producirse más retrasos.

La gran mayoría de los votos (un 59 %) se inclina por «pregúntame en 2027», lo que sugiere que muchos creen que podría haber otro retraso. Esto tampoco es descabellado, ya que informes recientes afirman que Rockstar Games planea retrasar la edición física de GTA 6 para evitar spoilers antes de que todos los jugadores puedan tenerlo en sus manos.

Aunque no se trata exactamente de un retraso del juego en sí, muchos consumidores están decididos a tener copias físicas de los juegos, y esta medida podría dejar a la mayoría sin copias físicas, ya que los jugadores querrán jugar desde el primer día.

Además, Jason Schreier, de Bloomberg, informó recientemente que lo último que había oído sobre el tan esperado juego es que no estaba completo en cuanto a contenido. Cabe señalar que esto se considera algo normal para Rockstar Games, lo que explica por qué el producto final suele estar muy pulido, pero puede que no sea suficiente para disipar las preocupaciones de los fans sobre otro retraso.

Mientras que el 22 % de los votantes cree que GTA 6 merecerá la pena la larga espera, una buena parte también cree que no será así, y basándonos en el 59 % de los votantes que temen un retraso, es suficiente para deducir que el juego más esperado (posiblemente) de Rockstar podría no estar a la altura de las expectativas.

Opinión: otro retraso de GTA 6 podría ser problemático

(Image credit: Rockstar Games)

No tengo ninguna duda de que Grand Theft Auto 6, de Rockstar Games, será un éxito rotundo y venderá millones de copias el día de su lanzamiento. Sin embargo, si realmente se produce otro retraso (especialmente uno prolongado), surgirán más dudas sobre si lo que ofrece el juego realmente merece tanta espera.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En otras palabras, cuanto más se retrase el juego, mayor será el riesgo de que Rockstar Games pierda el momento adecuado para aprovechar el entusiasmo generado, por muy bueno que sea GTA 6.

Esto es pura especulación por mi parte: francamente, el juego aún no ha comenzado su campaña de marketing completa, y mi tono podría cambiar drásticamente cuando llegue ese momento. Todo lo que Rockstar Games necesitó para calmar las preocupaciones y frustraciones tras el primer retraso fue un segundo tráiler y un montón de capturas de pantalla del juego para que el tren del hype volviera a ponerse en marcha.

Espero sinceramente que la fecha del 19 de noviembre de 2026 sea definitiva, y estoy seguro de que todos rezaremos para que el desarrollo de Rockstar Games vaya sobre ruedas, para que todos podamos disfrutar de lo que llevamos esperando durante 13 largos años.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.