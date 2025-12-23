Sheinbaum elimina gravamen a los videojuegos y lanza campañas de concientización juvenil

En la famosa conferencia mañanera del día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decidió no avanzar con el impuesto que se tenía previsto imponer a los videojuegos violentos.

La medida, que buscaba gravar con una tasa del 8% las ventas físicas y digitales de videojuegos, fue descartada por la mandataria al considerar que no existe un criterio claro para determinar qué títulos promueven conductas violentas entre los jóvenes.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no, cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia, entonces tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto”, explicó Sheinbaum durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”.

Se optará por realizar campañas de concientización

En lugar de aplicar el gravamen, el gobierno federal impulsará campañas de concientización dirigidas a adolescentes y jóvenes, enfocadas en los riesgos de la adicción a los videojuegos en línea y en las posibles conductas que pueden derivarse de su uso excesivo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había planteado que el impuesto aplicara tanto a empresas nacionales como extranjeras sin establecimiento en el país. Sin embargo, la decisión presidencial marca un giro hacia la prevención y educación, más que hacia la regulación fiscal del sector gaming.