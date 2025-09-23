Sennheiser ha anunciado el micrófono HD 500 BAM, que puede transformar por completo algunos de los audífonos de la marca en gigantes del gaming

Sennheiser ha anunciado un micrófono boom independiente como accesorio.

Es compatible con una selección de sus audífonos.

Dirigido a gamers y para uso profesional, costará 59,95 $ / 39,99 £.

¡Gracias Sennheiser! El nuevo HD 500 BAM es todo lo que los gamers necesitábamos, un micrófono con brazo articulado y que puede transformar varios de sus audífonos en unos audífonos para gaming, o en algo perfecto para trabajar desde casa.

Los gamers como yo, que ansiábamos una solución u opción «totalmente Sennheiser» para jugar, ahora tendremos una forma genuina de crear unos auriculares para gaming de Sennheiser.

Consciente de lo que la falta de micrófono ha supuesto hasta ahora para estos jugadores, el director de proyectos de Audiophile, Klaus Hanselmann, ha declarado: "Los jugadores han elogiado la comodidad y la inmersión auditiva que ofrecen los audífonos de la serie 500, pero la falta de una opción de micrófono suponía un inconveniente".

(Image credit: Sennheiser)

Soy un gran fan de lo que Sony ha logrado en términos de audio con el PS5, y destinar parte de la potencia de la consola al Tempest 3D Audio siempre fue una decisión inteligente.

Sin embargo, parece que accidentalmente (bueno, a propósito) superé los propios esfuerzos de Sony al añadir la Creative G6 a mi configuración del PS5. Incluso con las pruebas más básicas de comparación A/B después de conectarla, quedé impresionado. Es como si hubiera abierto una puerta de audio que ni siquiera sabía que existía, y detrás de ella solo había Más Calidad de Audio.

Juegos como Death Stranding: Director's Cut, Senua’s Saga: Hellblade 2 Enhanced, el DLC de Indiana Jones e incluso Diablo 4 ahora suenan increíblemente mejor. Los detalles son más claros y definidos, los graves prácticamente no tienen nada de “suciedad” (aunque ya eran buenos antes), mientras que los medios y agudos se destacan en cualquier mezcla. Sonidos aparentemente irrelevantes, como los “ruidos de paisaje” —el crujir de las hojas, el viento en el aire— ahora se presentan de forma hermosa, y las bandas sonoras de cada juego son más contundentes que nunca.

En PC, sí siento que tengo que “ganarme” un poco esa calidad de audio, ajustando la app de Creative y lidiando con más opciones de sonido de Windows que a veces arruinan o cambian todo por defecto, pero el esfuerzo ha valido la pena. Al escuchar música clásica mientras trabajo, o usando los HD 550 en reuniones, todo suena nítido y súper claro como nunca antes. En juegos, el audio es simplemente espectacular; siento que puedo escuchar cada engrane diminuto en Frostpunk 2, sin importar dónde esté, mientras que el caos sonoro de títulos como Control o incluso Warhammer 40,000: Dawn of War 3 ahora es menos abrumador y mucho más disfrutable, con cada elemento distinguiéndose de manera brillante. Los graves también están en otro nivel.

Así que, en resumen, realmente empiezo a pensar que esta puede ser la configuración definitiva de mi setup; el audio es así de bueno. No estoy seguro de si podré mantenerme siempre atado con audífonos en cada sesión de juego —o simplemente depender de bocinas algunas veces—, pero las tarjetas definitivamente se van a quedar firmemente conectadas.

HD 505

HD 550

HD 560S

HD 569

HD 599

HD 599 SE

HD 620S

El micrófono también está ya a la venta, y cuando aparezca en las tiendas, podrás ver los últimos precios junto con los de los audífonos compatibles que se indican a continuación.