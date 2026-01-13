Según se informa, se está desarrollando un nuevo Hellblade "más interactivo", pero Ninja Theory ya no está trabajando en su título "experimental" Project Mara

Según se informa, el desarrollador Ninja Theory está trabajando en un tercer juego de Hellblade.

El editor de Windows Central, Jez Corden, afirma que el estudio no está trabajando activamente en el Proyecto Mara.

Al parecer, el próximo juego de Hellblade será "más interactivo" y "más parecido a un juego" que las entregas anteriores.

¡Adiós Project Mara, hola nueva entrega de Hellblade! Así como lo lees, según se informa, Ninja Theory ya no está trabajando activamente en "Project Mara" y ahora está desarrollando la tercera entrega de su serie Hellblade.

Así lo ha afirmado el editor de Windows Central, Jez Corden, en el podcast Xbox Two (a través de IGN), quien ha declarado que el próximo proyecto del estudio será un juego Hellblade «más interactivo».

"Por lo que tengo entendido, el próximo juego [de Ninja Theory] es Hellblade 3", dijo Corden. "Y va a ser un poco más interactivo que Hellblade 1 y 2.

No sé cuál será la naturaleza exacta de Hellblade 3, si es que va a ser Hellblade 3, pero parece que va a estar ambientado en el universo Hellblade y que quieren convertirlo más en un "juego", ya sabes, y ampliar su atractivo hasta cierto punto".

Corden también afirmó que el estudio no está trabajando actualmente en Project Mara, al que él llama un «concepto» en lugar de un juego real.

"No deben esperar que Project Mara se convierta en realidad", dijo. "Project Mara era solo un concepto, no es un juego, y no es un juego en el que estén trabajando actualmente [Ninja Theory]. Puede que sea algo en lo que trabajen eventualmente, pero Project Mara no es un juego en el que se esté trabajando actualmente [en] Ninja Theory".

El Proyecto Mara se anunció en 2020 junto con Senua's Sage: Hellblade 2. En 2021, Ninja Theory presentó la tecnología que impulsa el juego de terror experimental, pero en ese momento no se mostró ninguna jugabilidad.

Los comentarios de Corden podrían tener cierta validez, ya que los informes de finales de 2024 sugerían que el próximo proyecto de Ninja Theory ya había sido aprobado por Microsoft tras el lanzamiento de Hellblade 2. ¿Podría ser ese proyecto Hellblade 3? Tendremos que esperar para verlo.

