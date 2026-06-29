Según los expertos en Wi-Fi, la descarga de GTA 6 podría tardar más de un día
Además, consejos para acelerar tus descargas
- La descarga de Grand Theft Auto 6 podría tardar más de un día para quienes tengan una conexión Wi-Fi lenta
- Así lo afirman los expertos del sitio web de comparativas Uswitch, quienes estiman que el juego podría tener un tamaño de alrededor de 120 GB
- La precarga comenzará el 12 de noviembre para quienes reserven el juego
Ahora que las preventas de Grand Theft Auto 6 ya están disponibles oficialmente, muchos ya están haciendo planes para la fecha de lanzamiento, el 19 de noviembre de 2026. La desarrolladora Rockstar Games ha confirmado que quienes reserven el juego podrán comenzar a descargarlo previamente a partir del 12 de noviembre, y parece que aprovechar bien ese tiempo será sumamente importante para quienes estén ansiosos por sumergirse en el juego desde el primer día.
Esto se debe a que una nueva investigación realizada por los expertos en banda ancha del sitio web comparativo Uswitch sugiere que la descarga del juego podría tardar más de un día para quienes tengan conexiones Wi-Fi más lentas.
Predicen que el tamaño del archivo de GTA 6 podría ser de 120 GB, solo un poco más que el de GTA 5. Esto significa un tiempo de descarga de más de un día si sigues usando antiguas conexiones ADSL de cobre (que ofrecen velocidades de aproximadamente 10 Mbps), mientras que quienes cuenten con la velocidad promedio de descarga del Reino Unido, de 170,2 Mbps, tendrán que esperar una hora y 34 minutos para que el juego esté listo para jugar.
La situación es mucho mejor en EE. UU., donde la velocidad promedio de descarga es de aproximadamente 300 Mbps, con una espera de solo 53 minutos y 20 segundos, según la calculadora de tiempo de descarga de Uswitch.
Velocidad de descarga
Tiempo estimado de descarga (120GB)
10Mbps
1d 2h 40min
30Mbps
8h 53min 20sec
50Mbps
5h 20min
100Mbps
2h 40min
170.2Mbps [National Average]
1h 34min
250Mbps
1h 4min
500Mbps
32min
1.0 Gbps (1000Mbps)
16min
1.5 Gbps (1500Mbps)
10min 40sec
Puedes usar la tabla anterior para calcular cuánto tiempo podría tardar en descargarse el GTA 6 en tu caso, basándote en esa estimación de 120 GB, aunque Uswitch señala que los tiempos de descarga reales pueden variar según condiciones del mundo real, como la demanda de los servidores y la congestión en horas pico.
Su experto interno en banda ancha, Max Beckett, dice que también puedes asegurarte de obtener las mejores velocidades posibles con algunos "trucos sencillos", como usar un cable Ethernet para conectar tu router directamente a tu PlayStation 5 o a tu Xbox Series X o Series S, con el fin de mantener velocidades constantes.
Aconseja que "colocar tu router Wi-Fi en un área central y abierta de tu casa puede ayudar a maximizar las velocidades" y recomienda el uso de repetidores de Wi-Fi para garantizar la cobertura en hogares más grandes.
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Si sigues teniendo velocidades lentas, sugiere comparar otras ofertas: "Es posible que descubras que hoy en día puedes obtener una velocidad mucho más rápida por precios muy similares".
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- Dashiell WoodGaming Editor