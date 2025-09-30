Según informes, este año se lanzará un nuevo control inalámbrico DualSense con batería extraíble

Se informa que un nuevo control inalámbrico DualSense está en desarrollo

El "DualSense V3" se lanzará en noviembre junto con la nueva PS5 Pro que se rumorea.

El nuevo control contará con una batería extraíble

Mientras circulan rumores sobre una nueva PlayStation 5 Pro, otra filtración afirma que este año se lanzará un nuevo control inalámbrico DualSense que contará con una batería extraíble.

Así lo afirma el medio polaco PPE (vía PlayStation Lifestyle), que informó con precisión sobre el reciente anuncio de la llegada de Microsoft Flight Simulator 2024 a PS5.

Afirma que un nuevo control DualSense, conocido en privado como "DualSense V3", se lanzará en noviembre junto con la PS5 Pro revisada y reemplazará los modelos actuales de control PS5.

Pero la mayor diferencia con “DualSense V3” es que, por primera vez, contará con una batería extraíble.

A diferencia de los modelos actuales que vienen con una batería recargable incorporada y requieren que los jugadores carguen su control con un USB o una estación de acoplamiento, el nuevo DualSense supuestamente permitirá a los jugadores cambiar las baterías, como los control Xbox.

Aunque no se informó, esto también sugiere que Sony podría estar preparándose para anunciar nuevos paquetes de baterías DualSense, que probablemente se venderían por separado.

Las fuentes también afirman que el nuevo control DualSense se incluirá con la PS5 Pro revisada, que según se informa se lanzará en Europa el 30 de septiembre y podría costar 799,99 €, sin información sobre un lanzamiento en Estados Unidos.