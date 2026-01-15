Sega abandona las polémicas tarjetas Game-Key de Nintendo para el lanzamiento físico de Sonic Racing: CrossWorlds para Switch 2
Bueno, eso son buenas noticias
- Sega no utilizará tarjetas Game-Key para Sonic Racing: CrossWorlds
- El lanzamiento físico para Switch 2 se ha confirmado para el 26 de marzo de 2026
- Ya se pueden realizar reservas, con un bonus por compra anticipada
Buenas noticias si estabas esperando el lanzamiento físico del juego Sonic Racing: CrossWorlds para Nintendo Switch 2.
Sega ha confirmado en su página web oficial que la versión física de Sonic Racing: CrossWorlds para Nintendo Switch 2 "incluirá el juego completo en el cartucho". Y, al observar la carátula, tal y como especulamos el año pasado cuando se anunció inicialmente la versión física, verás que el logotipo de Game-Key Card no aparece por ningún lado.
La edición física Switch 2 del juego llegará el 26 de marzo de 2026 y ya se puede reservar por 69,99 $ / 64,99 £. Al igual que en otras plataformas, los jugadores podrán conseguir el personaje y el vehículo Werehog como bonificación por compra anticipada.
Aunque las Game-Key Cards tienen ciertos usos (son útiles para distribuir juegos que superan el tamaño del cartucho de 64 GB, por ejemplo), el modelo no ha sido muy bien recibido por los coleccionistas físicos de Switch 2. Esto se debe en gran parte a que las Game-Key Cards descargan la mayoría de los archivos del juego; en realidad, no están en el cartucho.
Naturalmente, eso significa que existen preocupaciones en torno a la conservación de los juegos. Si Nintendo suspende los servicios en línea de Switch 2, es posible que las tarjetas Game-Key no puedan recuperar los datos necesarios para completar la descarga de un juego.
Por otra parte, Sonic Racing: CrossWorlds llevará unos seis meses en el mercado cuando salga la versión física para Switch 2. Desde su lanzamiento, se han añadido muchos contenidos adicionales en forma de nuevos personajes y circuitos, entre los que se incluyen Hatsune Miku, Ichiban Kasuga, Bob Esponja y Pac-Man.
