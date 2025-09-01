Se han confirmado el precio y la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, y la esperada secuela es mucho más barata de lo que podrías pensar

El equipo Cherry ha confirmado el precio y la fecha de lanzamiento de Hollow Knight Silksong para el 4 de septiembre.

El precio del próximo juego será de solo 19,99 dólares (alrededor de $380 pesos mexicanos al cambio).

Se podrá jugar por la mañana en Estados Unidos y por la tarde para los jugadores del Reino Unido.

¿Eres de los que espera con emoción el lanzamiento oficial de Hollow Knight: Silksong? De ser así, te tenemos noticias, pues el equipo de desarrolladores Team Cherry ha confirmado tanto el precio como la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, que (y todavía me parece irreal escribirlo) saldrá a la venta esta semana, el 4 de septiembre.

Hace un par de días, la cadena minorista estadounidense GameStop filtró el precio del juego (a través de PC Gamer), sugiriendo que costaría solo 20 dólares.

Ahora, Team Cherry ha recurrido a Bluesky para confirmar oficialmente que así será. Silksong saldrá a la venta por 19,99 dólares y, aunque Team Cherry no ha destacado el precio en el Reino Unido, es probable que sea de 19,99 libras en esa región.

Four days until release! Hollow Knight: Silksong will be available on 4th September. Release times: 7AM PT | 10AM ET | 4PM CEST | 11PM JST Game price: USD $19.99 | EUR €19.99 | JPY ¥2300 — @teamcherry.bsky.social (@teamcherry.bsky.social.bsky.social) 2025-09-01T13:35:38.449Z

El desarrollador australiano también ha confirmado las fechas de lanzamiento mundial de Hollow Knight: Silksong y, afortunadamente, no tendremos que esperar hasta altas horas de la madrugada para jugar el 4 de septiembre. Dependiendo de tu región, el juego estará disponible a las 7:00 a. m. PT / 10:00 a. m. ET / 3:00 p. m. BST / 4:00 p. m. CEST / 11:00 p. m. JST / 12:00 a. m. AEST (el 5 de septiembre).

Y si te preguntas a qué viene tanto revuelo, el Hollow Knight original está actualmente a mitad de precio en Steam, donde se puede adquirir por el precio de un almuerzo. Tampoco serías el único, ya que, según SteamDB, el juego alcanzó ayer la impresionante cifra de 70 000 jugadores simultáneos, un récord histórico.

