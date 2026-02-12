Screamer combina carreras arcade y narrativa estilo JRPG en su nuevo tráiler

¿Te perdiste el nuevo tráiler de Screamer? No te preocupes, a continuación te dejamos todos los detalles sobre eljuego de carreras arcade futurista y con una historia muy trabajada que llegará a tus consolas favoritas incluyendo PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 26 de marzo. Por si fuera poco, con un acceso anticipado a partir del 23 de marzo.

El video, que comienza con la canción Survive de la banda de J-Pop WAGAMAMARAKIA, prepara el escenario para las primeras horas del juego y muestra una mezcla explosiva de narrativa inspirada en los JRPG, escenas cinemáticas y espectaculares secuencias de juego. Las secuencias narrativas destacan cómo cada equipo tiene su propia historia y sus razones para participar en The Tournament, el mayor evento de carreras callejeras ilegales de la historia. La identidad distintiva de cada equipo se extiende a los propios coches, cada uno de los cuales cuenta con un manejo personalizado y habilidades únicas que reflejan la personalidad y el estilo de su conductor. Pronto queda claro que el premio de mil millones de dólares ofrecido por el enigmático Sr. A es solo una pieza del rompecabezas que lleva a los Screamers a arriesgarlo todo en las calles de Neo Rey.

A través de diálogos animados e impulsados por los personajes, con actores internacionales, los jugadores comenzarán a explorar la dinámica interpersonal dentro de cada equipo mientras dominan la mecánica central del juego con tutoriales iniciales. Los eventos iniciales guían a los jugadores a través del sistema Twin Stick, que les da un control total sobre cada vehículo, junto con el Echo System, la tecnología única que impulsa tanto las acciones ofensivas como las defensivas y hace que los coches de Screamers sean verdaderamente inmortales.

Estas secuencias iniciales ofrecen una atractiva mezcla de narrativa y acción, preparando a los jugadores para sumergirse en toda la profundidad del juego a medida que se desarrolla la historia, antes de introducir gradualmente eventos especiales como las carreras por equipos, en las que cruzar la línea de meta en primer lugar no garantiza la victoria.

Screamer, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de marzo de 2026, estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.