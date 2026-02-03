Saros llega a PS5 con acción intensa, narrativa cinematográfica y un mundo cambiante

¡Atención! La espera está por terminar y Saros, el nuevo juego de acción cinematográfica para un solo jugador de Housemarque ya está disponible para su preventa, recordemos que su lanzamiento está programado para el 30 de abril.

Preventa y versiones disponibles

Los jugadores que preordenen pueden elegir entre la edición estándar o la edición digital deluxe. Ambas versiones incluyen la armadura exclusiva "Mano de la Costa", mientras que la edición digital deluxe ofrece además 48 horas de acceso anticipado y trajes especiales inspirados en otros títulos de PlayStation Studios: la Armadura de Astra de Returnal, la Armadura de Onryō de Ghost of Yōtei y la Armadura de Midgard de God of War.

Explora los misterios de Carcosa

Saros se desarrolla en Carcosa, un planeta alienígena hostil bajo la sombra de un eclipse ominoso. Los jugadores asumirán el rol de Arjun Devraj, un agente Soltari interpretado por Rahul Kohli, cuya misión los llevará a explorar una colonia estelar perdida mientras descubren el costo de forjar un nuevo futuro.

La experiencia narrativa se ve reforzada por un elenco destacado que incluye el regreso de Jane Perry, así como múltiples personajes que aportan profundidad emocional al mundo del juego. A medida que exploren, los jugadores descubrirán secretos a través de hologramas, conversaciones y grabaciones que revelan la historia de Carcosa y su antigua civilización.

Acción y jugabilidad

Tras el éxito de Returnal, Housemarque presenta una nueva propiedad intelectual que evoluciona su característico combate en tercera persona. En Saros, cada muerte transforma el mundo, pero también permite regresar más fuerte gracias a sistemas de progresión permanente, que ofrecen mejoras persistentes en armas, habilidades y equipamiento, dando un nuevo significado al ciclo de juego.

El estudio lleva su reconocido "ballet de balas" a un nuevo nivel, incorporando habilidades como el Desvío, armas alienígenas potenciadas por el eclipse y un traje de combate avanzado que amplía las opciones tácticas. Todo esto se presenta con un fuerte enfoque audiovisual, impulsado por Unreal Engine 5, música original de Sam Slater y un rendimiento optimizado para PS5 y PS5 Pro. La acción se combina con una narrativa cinematográfica que sumerge al jugador en un mundo que evoluciona con cada partida.

Un nuevo capítulo para Housemarque

Con Saros, Housemarque inicia una nueva etapa creativa que combina acción intensa, narrativa ambiciosa y un mundo dinámico que desafía a cada jugador. Con la fecha de lanzamiento cada vez más cerca, la preventa ya disponible permite a los jugadores asegurar su lugar en la experiencia y descubrir los misterios de Carcosa desde el primer día.