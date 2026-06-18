Roblox debe proteger a los niños, por lo que la implementación de las cuentas Roblox Kids y Roblox Select es una buena noticia

Roblox ha presentado las cuentas Roblox Kids y Roblox Select, basadas en la edad

Las nuevas cuentas tienen como objetivo limitar las funciones de comunicación para grupos de edad específicos

Además, incluyen controles parentales mejorados y otras medidas

Los casos recientes relacionados con la verificación de edad y los controles de edad en línea han generado controversia en los últimos meses, con preocupaciones sobre la privacidad y posibles violaciones de datos; sin embargo, una novedad de Roblox es algo que probablemente muchas personas apoyarán.

Roblox ha anunciado el lanzamiento global de sus nuevas cuentas Roblox Kids y Roblox Select, basadas en la edad, que restringen ciertas funciones para los niños. Esto también incluye controles parentales mejorados, que permiten a los padres bloquear o permitir el acceso de sus hijos a los juegos.

Las cuentas de Roblox Kids (para niños de entre 5 y 8 años) contarán con las protecciones predeterminadas más estrictas de la plataforma, con el chat desactivado y acceso a un catálogo de juegos que han sido aprobados mediante el "proceso de selección continuo" de Roblox.

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En cuanto a las cuentas de Roblox Select (para niños de entre 9 y 15 años), la configuración del chat variará según la edad y la región, con medidas de seguridad adicionales para proteger a los usuarios menores de 16 años. Además, Roblox destaca que estas cuentas Kids y Select evolucionarán a medida que los usuarios crezcan, y el tipo de cuenta cambiará a una estándar al cumplir los 16 años.

(Image credit: Roblox Corporation)

Estas son las medidas que Roblox ha tomado con cuidado para garantizar la seguridad de los niños cuando juegan o se conectan con otros usuarios en la plataforma, y en las que se indica específicamente: «Esta implementación se suma al esfuerzo más amplio de Roblox por crear experiencias adecuadas a la edad de los usuarios más jóvenes».

Cabe destacar que la decisión de exigir la verificación de edad a nivel mundial para acceder a las funciones de comunicación ha sido controvertida, sobre todo porque el proveedor externo utilizado para la captura facial, Persona, se vio involucrado en un incidente de seguridad notable a principios de este año.

Sin embargo, se puede argumentar que, en este caso, la controversia difiere de la de Discord u otras plataformas, ya que Roblox es, en esencia, un servicio dirigido a los niños para ofrecerles experiencias de juego en línea divertidas y atractivas, mientras que Discord funciona como una plataforma de comunicación, utilizada principalmente por adolescentes y adultos.

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En cuanto a la base de usuarios de Roblox, el 46 % de sus usuarios tiene 17 años o más, mientras que la mayoría, el 56 %, es menor de 17 años, según un estudio de Takeaway Reality. Si nos basamos en esos datos, entonces la presión para implementar verificaciones de edad en la plataforma podría considerarse justificada.

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