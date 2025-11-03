Roadmap Arc Raiders - nuevos mapas, eventos y actualizaciones importantes planeadas para 2025 y más allá

Arc Raiders ya está disponible para PC y consolas, y goza de una enorme popularidad. He estado jugando a este nuevo shooter de extracción y me ha parecido una experiencia emocionante e innovadora, tan divertida en solitario como con un escuadrón de amigos. Además, hay muchas actualizaciones planeadas para 2025, ahora que se ha revelado la hoja de ruta de Arc Raiders .

Si Arc Raiders sigue mejorando, es muy probable que se sitúe en los primeros puestos de nuestra lista de mejores juegos para PC de 2025.

Aquí el roadmao de Arc Raiders, que detalla todas las actualizaciones importantes previstas hasta finales de 2025. Esto incluye información sobre cuándo se espera que llegue el próximo mapa, así como detalles sobre los próximos eventos de la comunidad.

Roadmap de Arc Raiders

Puedes ver el roadmap de Arc Raiders en la imagen de arriba. Abarca hasta finales de año, con algunas actualizaciones detalladas para el futuro. Aquí tienes los detalles clave:

North Line (noviembre): Mapa de Stella Montis, evento de desbloqueo comunitario, ARCs de Matriarca y Trituradora, nuevos objetos de juego, nuevas misiones

Condición de nevada en el mapa, evento Llamas parpadeantes, ventana de salida de la expedición, nuevo mazo de saqueador, nuevas misiones En curso: Nuevas condiciones de mapa, nuevas hazañas y pruebas, nuevos elementos cosméticos, mejoras de calidad de vida

Arc Raiders actualización de noviembre

La primera gran actualización de Arc Raiders llegará en algún momento de noviembre. Aún no tenemos fechas específicas, pero sabemos que pronto habrá un nuevo mapa. Esto es lo que se añadirá a Arc Raiders en noviembre:

Mapa de Stella Montis (NUEVO)

Evento de desbloqueo comunitario

Matriarca y Trituradora ARCs

Nuevos elementos de juego

Nuevas misiones

Arc Raiders actualización de diciembre

La actualización Cold Snap llega en diciembre, con cambios en los mapas y un evento llamado Llamas Parpadeantes. También habrá un nuevo Mazo de Saqueador que desbloquear, que casi con seguridad añadirá nuevos aspectos y otros elementos cosméticos. Aquí está la lista completa de novedades:

Mapa de condiciones de nevadas

Evento de llamas parpadeantes

Ventana de salida de la expedición

Nuevo mazo de saqueador

Nuevas misiones