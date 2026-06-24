Resonance: A Plague Tale Legacy se ha inspirado en títulos como Tomb Raider y Uncharted de la mejor manera posible

Después de solo dos horas de juego, queda claro que *Resonance: A Plague Tale Legacy* es un soplo de aire fresco para los fans de *A Plague Tale*. Ofrece una narrativa cautivadora con un escenario novedoso pero familiar, ideal tanto para los veteranos de la franquicia como para los recién llegados.

Todo esto gracias a una historia original que te dejará con ganas de más después de cada descubrimiento —y, cabe destacar, una que no requiere en absoluto conocer las entregas anteriores.

Asobo Studio ha dado un paso arriesgado pero audaz en una dirección completamente diferente con Resonance, y aunque aún queda mucho por ver, ha tenido un excelente comienzo tanto en su narrativa como en su jugabilidad.

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En Resonance: A Plague Tale Legacy (ambientado 15 años antes de A Plague Tale: Requiem), seguimos a un rostro conocido con el que se encontraron los dos protagonistas anteriores, Amicia y Hugo. Sophia, descrita como una «joven saqueadora feroz», será la protagonista principal en su viaje para desentrañar el misterio detrás de su pasado, mientras huye de una pandilla que dejó atrás.

A diferencia de todo lo que la franquicia ha ofrecido antes, Asobo marca su rumbo en Resonance desde el primer minuto, enfocándose en mayor medida en los aspectos de acción y aventura, con combates que no solo entretendrán a los jugadores, sino que también pondrán a prueba su temple.

Resonance toma elementos de los mejores juegos de acción y aventura

(Image credit: Asobo Studio)

Si te encantan los juegos de Tomb Raider y Uncharted de Naughty Dog, o incluso Indiana Jones and the Great Circle de Bethesda, es muy probable que te diviertas mucho con Resonance: A Plague Tale Legacy.

En cuanto a la exploración, te enfrentarás a una amplia variedad de acertijos, muchos de los cuales te obligarán a buscar pistas en un cuaderno (tal como lo harías con Nathan Drake en Uncharted). En las escenas de acción, verás a Sophia saltando de salientes o trepando por lugares estrechos y peligrosos, todo ello en un espectáculo fascinante que me dejó sonriendo, con ganas de más.

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¿Recuerdas esas secuencias en Uncharted o Tomb Raider en las que Nathan Drake o Lara Croft encontraban un objeto clave, solo para ser detenidos por un antagonista, lo que daba lugar a una huida épica? Resonance captura la esencia de esos momentos a su manera, encantadora y entretenida.

(Image credit: Asobo Studio)

A diferencia de Amicia, Sophia puede manejar espadas y una daga, tirar a los enemigos de los techos con un gancho de agarre y enzarzarse en un brutal y sangriento intercambio de golpes con los enemigos gracias a las funciones de parada, esquiva y ataque del juego. Sentirás que puedes mantenerte firme frente a una avalancha de enemigos, con un personaje que no teme hacer que un adversario se lo piense dos veces antes de acercarse.

Aunque algunas secuencias de enfrentamientos con espadas y peleas pueden parecer un poco torpes, sobre todo en las esquivas o los movimientos laterales, que dan la sensación de carecer de peso, el combate cuerpo a cuerpo en general se mantiene bastante bien, con múltiples habilidades para desbloquear y mejorar la capacidad de Sophia en la batalla.

(Image credit: Asobo Studio)

Al parecer, Asobo ha estructurado muy bien los combates, los acertijos y la exploración de *Resonance*. No da la sensación de que haya demasiados momentos de combate, acertijos o exploración, ya que cada uno aporta lo justo para mantenerte enganchado y termina antes de que se haga pesado.

Quizás, por encima de todo, Resonance presenta una de las mejores secuencias de suspenso al estilo de terror que he visto en mucho tiempo, en la que una Sophia desarmada se ve obligada a sobrevivir y escapar de una criatura mortal y aterradora que puede arrebatarle la vida sin mayor esfuerzo.

Fue durante este encuentro cuando me di cuenta de que Resonance tiene prácticamente todo lo que esperaba de una nueva entrega de la serie, y de verdad no puedo esperar a ver qué más tiene para ofrecer cuando se lance a finales de este año, el 27 de agosto de 2026, en PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

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