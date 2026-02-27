Resident Evil: Requiem llega a GeForce NOW y lleva el terror a la nube

¡La celebración por el sexto aniversario de GeForce NOW se celebra en grande! Pues llega a la nube uno de los lanzamientos más destacados, Resident Evil: Requiem.

El juego estará disponible en la plataforma y podrá experimentarse con los beneficios de la membresía GeForce NOW Ultimate.

En este contexto, la compañía presentará un bundle especial de lanzamiento por tiempo limitado que incluirá el juego junto con una membresía Ultimate por un año.

Como parte de la conmemoración, GeForce NOW también anunció un nuevo beneficio para sus miembros dentro de Delta Force, además de la incorporación de 11 nuevos títulos al catálogo disponible en la nube esta semana.

Con estas novedades, la plataforma cierra su mes aniversario ampliando su propuesta de contenidos y reforzando su apuesta por el gaming en la nube.

La pesadilla regresa a la nube.

Una nueva era del survival horror comienza con Resident Evil: Requiem, la entrega más inmersiva hasta la fecha de la icónica saga de Capcom. Seguí a la analista del FBI Grace Ashcroft y al veterano agente Leon S. Kennedy mientras sus historias y estilos de juego se entrelazan en una lucha escalofriante y emocional por la supervivencia.

Regresa a Raccoon City, el corazón devastado del desastre biológico de 1998, ahora enterrado bajo el secreto gubernamental. Grace investiga la misteriosa muerte de su madre, mientras que Leon, forjado tras años combatiendo brotes, descubre una nueva amenaza bioterrorista que se expande por el Medio Oeste de Estados Unidos. El clásico survival horror de Resident Evil regresa con combates tensos y acertijos ingeniosos, ahora mejorado con la posibilidad de alternar de forma fluida entre la vista en primera y tercera persona para una experiencia más inmersiva.

Con la potencia equivalente a una GeForce RTX 5080 en la nube, Requiem puede jugarse con iluminación realista, path tracing completo, reflejos con ray tracing y un nivel de detalle cinematográfico de hasta 5K con alto rango dinámico, además de NVIDIA DLSS 4 para maximizar el rendimiento. La membresía Ultimate permite mantener una experiencia fluida e inmersiva al transmitir desde GPUs de alto rendimiento en la nube.

Para celebrar el sexto aniversario de GeForce NOW, una oferta especial de lanzamiento surge entre la niebla: por tiempo limitado, Resident Evil: Requiem estará incluido con la compra de una membresía Ultimate de 12 meses. Una oportunidad para regresar a la ciudad del desastre, ahora con un nivel visual renovado.

Paquete Prioritario

GeForce NOW celebra seis años en la nube y la conmemoración llega también al frente de batalla de Delta Force con una nueva recompensa para los miembros.

Ser miembro de GeForce NOW tiene recompensas. Todos los usuarios pueden obtener una ventaja en los modos Extracción y Guerra de Delta Force con un bundle que incluye tickets de equipamiento estándar, tokens premium de experiencia para armas y vales de armamento para optimizar configuraciones y potenciar cada operación.

Los miembros Performance y Ultimate acceden además a un beneficio adicional en el campo de batalla con el desbloqueo anticipado de la PP-19 Bizon, un arma diseñada para ofrecer gran potencia en combates a corta distancia en cada misión.

Esta recompensa especial por el sexto aniversario estará disponible hasta el jueves 26 de marzo o hasta agotar stock. Puede canjearse desde la plataforma.

Listos para jugar en la nube

