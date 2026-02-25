Resident Evil Requiem debuta con path tracing y DLSS 4 para ofrecer la experiencia definitiva en PC

¡La espera está a punto de terminar! Resident Evil Requiem llega esta semana, pero lo mejor de todo es que en PC incluye efectos exclusivos con path tracing, DLSS 4 con multi Frame Generation y DLSS Ray Reconstruction, ofreciendo la mejor experiencia con GeForce RTX.

Además, hay más juegos en los que ya puedes aplicar DLSS 4.5 Super Resolution para mejorar la calidad de imagen, incluyendo el demo de John Carpenter's Toxic Commando.

Recientemente, en una prueba ciega utilizando las funciones de override de DLSS 4.5, el medio Computerbase actualizó 6 juegos y mostró escenas a más de 6,000 personas comparando DLSS 4.5 Super Resolution, una técnica competidora y la solución nativa de anti-aliasing de cada título. El resultado: DLSS 4.5 fue el ganador en los 6 juegos, superando incluso la resolución nativa en calidad visual.

A continuación, un vistazo a los nuevos y próximos títulos que integran tecnologías RTX:

Resident Evil™ Requiem : Prepárate para escapar de la muerte en una experiencia de survival horror que te pondrá la piel de gallina. Resident Evil Requiem entrelaza el destino de dos protagonistas mientras investigan una serie de misteriosas muertes que podrían revelar la verdad oculta detrás del infame incidente de Raccoon City en 1998. En PCs con GeForce RTX, los jugadores pueden activar efectos inmersivos con path tracing, mejorados aún más con DLSS Ray Reconstruction. Y quienes cuenten con GPUs GeForce RTX Serie 50 pueden multiplicar los cuadros por segundo gracias a DLSS 4 con Multi Frame Generation, permitiendo jugar en alta resolución y con ajustes máximos. Con path tracing implementado, el juego ahora renderiza múltiples sombras provenientes de diversas fuentes de luz, así como efectos complejos como reflejos y refracciones en vidrio, logrando una iluminación más natural y mayor inmersión. El Bundle GeForce RTX Serie 50 de Resident Evil Requiem también está disponible hasta el 16 de marzo. Como parte de esta promoción, los jugadores recibirán una copia en Steam de Resident Evil Requiem al adquirir desktops o tarjetas gráficas GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070, así como laptops equipadas con GPUs GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070 Laptop, con tiendas participantes.

es uno de los juegos de acción y aventura en mundo abierto más esperados, construyendo sobre el éxito de Black Desert. Jugarás como Kliff, un Greymane decidido a reunirse con sus compañeros sobrevivientes y reconstruir lo perdido tras una devastadora emboscada. Cuando se lance el 19 de marzo, incluirá soporte para DLSS 4 con Multi Frame Generation y gráficos mejorados con efectos ray tracing renderizados en GPUs GeForce RTX Serie 50, que incorporan núcleos de Ray Tracing de cuarta generación. John Carpenter's Toxic Commando : Forma equipo con hasta cuatro jugadores en John Carpenter's Toxic Commando para derrotar al Sludge God y su horda de criaturas mientras atraviesas mapas semiabiertos y arrasas con el páramo. Previo a su lanzamiento el 12 de marzo, Saber Interactive y Focus Entertainment han publicado un demo disponible hasta el 3 de marzo, que incluye el primer acto del juego, el área central (hub) y cooperativo completo. Tanto en el demo como en el juego final, los usuarios con GeForce RTX pueden activar DLSS 4 con Multi Frame Generation y NVIDIA DLAA para la máxima calidad de imagen. Además, DLSS Super Resolution puede actualizarse a DLSS 4.5 Super Resolution mediante los overrides de la app NVIDIA.

