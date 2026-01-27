Resident Evil 9 Requiem está a punto de llegar: aquí están los cinco juegos de la franquicia que recomiendo jugar antes

Resident Evil 9 Requiem, de Capcom, se acerca rápidamente y es fácilmente una de las entregas más esperadas de la franquicia, si no la más esperada, con más de cuatro millones de listas de deseos en Steam.

Por si no lo sabías, Requiem contará con Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy en un juego que aparentemente se inspira en los mejores elementos de terror y acción de la franquicia, y con un motivo general de enfrentarse al pasado. Para Grace, eso significa volver a visitar el lugar donde murió su madre, a quien conocemos como Alyssa Ashcroft (que apareció en Resident Evil Outbreak).

Para Leon (y los fans de toda la vida), significa volver a Raccoon City, donde todo comenzó para nuestro policía novato, en un intento por descubrir el misterio detrás del incidente de Raccoon City en 1998.

En última instancia, Requiem parece que va a ser el capítulo final de la trama general que comenzó en la segunda y tercera entrega de la serie, especialmente con Umbrella, responsable de las armas biológicas y de casi todos los virus de los juegos principales, muy presente a través del antagonista de RE9, Victor Gideon, y «Elpis», que podría ser un nuevo virus.

Dicho esto, lo ideal es que los fans aprovechen la oportunidad para volver a jugar a los títulos anteriores de la serie. Requiem no solo es potencialmente el capítulo final, sino que también parece que puede servir de puente hacia una nueva saga (o generación, si se quiere) una vez que se desvelen los secretos de Raccoon City. Esto queda patente con Grace Ashcroft, que parece estar preparada para tomar el relevo y convertirse en una pieza fundamental de la serie como personaje emblemático de los futuros títulos.

Antes de sumergirnos en Requiem cuando se lance el 27 de febrero de 2026 para PS5, Xbox Series X | S, PC y Nintendo Switch 2, ahora es el mejor momento para sumergirnos en el pasado y prepararnos. Hay muchos juegos de Resident Evil para jugar, tanto títulos principales como secundarios, pero he seleccionado los cinco que creo que deberías jugar para estar preparado para lo que puede ser el juego de RE más ambicioso hasta la fecha.

1. Resident Evil 3 Remake

Resident Evil 3 no solo es la pieza adicional del rompecabezas que une todos los acontecimientos de Raccoon City, ya que tiene lugar antes y después de Resident Evil 2, sino que es, literalmente, la última vez que vemos Raccoon City en los juegos principales, antes de que sea destruida.

Creo que uno de los principales atractivos de Resident Evil Requiem es el regreso a Raccoon City, y con razón. Aunque no podemos especular mucho sobre «Elpis» en Resident Evil Requiem, parece ser una combinación de al menos el virus T o el virus G de RE3 con algo parecido a Las Plagas de Resident Evil 4, que hace que los zombis se comporten como humanos.

Aunque es posible que su personaje principal, Jill Valentine, no aparezca en Requiem, sería ideal ver cómo se esteriliza Raccoon City, no solo para que el regreso en Requiem resulte mucho más personal, sino también para cerrar el círculo de los descubrimientos de armas biológicas de RE3 una vez que se investigue más a fondo a Umbrella.

Es probable que Requiem también incluya lugares que aparecían en RE3, y su edición de lujo incluye el DLC «Archivos: Cartas de 1998», por lo que es mejor cubrir todo lo relacionado con Raccoon City mientras aún se pueda.

2. Resident Evil Revelations 1

Aunque Resident Evil: Revelations no tiene relación con los acontecimientos de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi es el director de ambos juegos y, según ha deducido e informado IGN, ha señalado que Revelations es similar a Requiem debido a su estructura y estilo de juego alternativo.

El 27 de febrero jugaremos tanto con Leon como con Grace, y esa es exactamente la estructura que encontrarás en Resident Evil: Revelations. Chris Redfield, Jill Valentine, Parker Luciani y muchos otros personajes secundarios están presentes y son jugables, y no me sorprendería que Requiem tuviera más que ofrecer que solo Grace y Leon como personajes jugables.

Esto me lleva a la reciente ilustración del 30.º aniversario de Resident Evil (disponible arriba), en la que aparecen Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine, Grace Ashcroft y Ada Wong. Capcom ha sido un maestro a la hora de trollear y gastar bromas a los fans durante la campaña de marketing de Requiem con declaraciones deliberadamente engañosas.

Teniendo esto en cuenta, tengo la fuerte sospecha de que Requiem podría seguir los pasos de Revelations y contar con todos los personajes que aparecen en la ilustración. No todos los personajes del juego de 2012 eran jugables, pero estaban presentes en secuencias asociadas con personajes jugables, y podría ver esto como la última gran sorpresa de Capcom para su novena entrega.

3. Resident Evil 2 Remake

El remake de Resident Evil 2 de Capcom es uno de los que consideraría imprescindible jugar antes de Requiem. Es sin duda uno de los mejores juegos de terror y supervivencia que existen, y es el comienzo literal de la historia de Leon S. Kennedy en la franquicia Resident Evil.

Mientras que la secuela ofrece una imagen clara de lo que ocurre en Raccoon City poco antes de los acontecimientos de RE2 y después de la esterilización de Raccoon City, esta segunda entrega incluye suficiente trasfondo, localizaciones y puntos de la trama (que no voy a desvelar) que seguramente se referenciarán de alguna manera en Resident Evil 9 Requiem.

Volveremos a Raccoon City el 27 de febrero, lo que significa que Leon volverá a revivir la pesadilla que vivió en 1998, y se rumorea que tanto Claire Redfield como Sherry Birkin aparecerán en Requiem, por lo que quizá te interese estar al tanto de ello de antemano.

También vale la pena señalar que los segmentos de juego de Grace estarán directamente influenciados por RE2, por lo que volver a jugar o sumergirse por primera vez será una excelente manera de acostumbrarse a lo que se avecina.

4. Resident Evil 4 Remake

No hay otra forma de enfatizarlo: Resident Evil 4 Remake es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, junto con el título original de 2005. Este último marcó tendencia y revolucionó los videojuegos al popularizar la perspectiva de cámara en tercera persona por encima del hombro, y su impacto sigue siendo evidente hoy en día.

Sin embargo, hablando estrictamente de la continuidad de Resident Evil, el remake de Resident Evil 4 puede servir como secuela directa del remake de Resident Evil 2, concretamente en lo que respecta a Leon S. Kennedy. Hay un claro enfoque en la progresión del policía novato hacia una figura más experimentada y formidable. Incluso destaca el tema de que las cosas son diferentes para el personaje (como se menciona en la escena inicial) después del desastre de Raccoon City.

Muy pronto en RE4 nos enteramos de que Leon y la hija del presidente, Ashley Graham, están infectados con Las Plagas, y pasamos la mayor parte del juego tratando de rescatarla de las garras de Osmund Saddler y curándolos a ambos en el proceso.

Los fans no tardaron en darse cuenta de que Leon parece estar infectado en RE9, y parece que el tiempo apremia para encontrar una cura, lo que es claramente similar a parte de la trama de RE4. Requiem parece ser el juego que completará la «trilogía» de Leon y sus vínculos con Raccoon City. Sí, él está presente en Resident Evil 6, pero RE2, RE4 y RE9 parecen centrarse más en este tema y, francamente, las recientes remasterizaciones tienen prioridad sobre los juegos originales.

En términos más generales, creo que RE4 es posiblemente el mejor título de toda la franquicia, ya que equilibra el terror y la acción lo suficientemente bien como para satisfacer a los jugadores. Dado que Leon compartirá protagonismo con Grace en Requiem, el director del juego, Koshi Nakanishi, ha declarado que la jugabilidad de Leon se inspirará en la de RE4, algo que ha quedado patente en el tráiler de presentación y en la reciente demostración del juego.

5. Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7: Biohazard, de Capcom, es el juego más aterrador de la franquicia hasta la fecha, tanto que, según se informa, Capcom suavizó los sustos en su secuela, Resident Evil: Village, debido a las quejas.

Es el primer juego de la serie que utiliza la perspectiva de cámara en primera persona, y es otro título dirigido por Koshi Nakanishi, lo que ya debería explicar por qué recomiendo jugarlo antes del 27 de febrero.

No espero que las secuencias de Grace Ashcroft en Requiem sean tan aterradoras como las de Resident Evil 7, pero sospecho que se acercarán bastante. RE9 contará con perspectivas de cámara en primera y tercera persona, y la opción recomendada por Capcom para Requiem (al menos para la jugabilidad de Grace) es la primera persona, lo que convierte a RE7 en el mejor juego para prepararse para ese aspecto de la jugabilidad que está por venir.

Aunque Capcom ha declarado que Requiem se puede jugar y disfrutar sin haber jugado a ninguno de los títulos anteriores, puedo garantizarte que disfrutarás mucho más de la nueva entrega si te sumerges en estos juegos. No te arrepentirás.

