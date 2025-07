Se rumorea que la PS5 Pro es la única forma de conseguir 60 fps en GTA 6, pero no pienso comprarla por 700 dólares

Rumores recientes sugieren que GTA 6 de Rockstar Games correrá a 60fps en la PS5 Pro de Sony

Sony y Rockstar están trabajando en estrecha colaboración para la optimización del juego en PS5

60fps en la PS5 base no está completamente fuera de peligro todavía.

La cuenta regresiva para Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games parece que avanza más rápido que nunca, recordemos que tiene fecha de lanzamiento para el 26 de mayo de 2026. Pero las noticias a su alrededor no paran, ya que un nuevo rumor podría alegrar a los dueños de la PS5 Pro que esperan este título.

Según el reputado filtrador Detective Seeds en X, GTA 6 correrá a 60 cuadros por segundo (fps) en la PS5 Pro, ya que, supuestamente, ingenieros de Sony están trabajando de cerca con Rockstar para alcanzar ese objetivo de rendimiento. Esta información proviene del mismo filtrador del remake de Oblivion, por lo que se le atribuye cierto nivel de credibilidad.

Detective Seeds sugiere que habrá varias configuraciones gráficas, pero que estarán disponibles únicamente en la PS5 Pro, no en la consola base. Y aunque suena ambicioso, no parece del todo descabellado, considerando que Sony y Rockstar han mantenido una fuerte alianza de marketing a lo largo de los años, y se rumora que continuará de cara al lanzamiento de GTA 6.

Según la filtración, hay pistas claras de que los 60 fps en la PS5 estándar no están completamente descartados; también circulan rumores de que Sony y Rockstar están optimizando otros títulos para correr a 60 fps, lo cual hace eco especialmente con Red Dead Redemption 2.

Los fans han estado pidiendo un parche de 60 fps para este aclamado título, así que sorprendería que no se enfocaran en la PS5 base (sobre todo considerando que ya se ha logrado mediante exploits en consola). Si bien la fidelidad visual de GTA 6 es, en teoría, muy superior a la de Red Dead Redemption 2, ambos juegos están en una liga similar. Así que, si la PS5 base recibe un parche de 60 fps para el título de 2018, ¿eso podría significar lo mismo para GTA 6?

60fps o no, no voy a pagar 700 dólares por la PS5 Pro

Seguro que no soy el único al que no le importa si GTA 6 funciona o no a 60 fps en consola. Quiero decir, no me malinterpretes, me encantaría que estuviera disponible de alguna forma, y no estoy diciendo «30fps está perfectamente bien, deja de quejarte». Sin embargo, es mejor que creas que no voy a pagar 700 dólares por una PS5 Pro solo para alcanzar ese objetivo de rendimiento.

Yo diría que GTA 6 de Rockstar Games es uno de los únicos títulos en los que me conformaría con imágenes de alta calidad a 4K 30fps en lugar de 60fps (solo si no fuera posible optimizarlo para 60fps) en consola.

Tal vez se podría decir que es mi emoción por su eventual lanzamiento en PC hablando, ya que sé mucho más altas velocidades de fotogramas, inevitablemente, estará disponible - pero si yo podía jugar Final Fantasy XVI en PS5 en su modo de gráficos de calidad, un juego de acción RPG de ritmo rápido, sin que arruine la experiencia, entonces puedo fácilmente hacer lo mismo con el juego posiblemente el más esperado de todos los tiempos.

Una vez más, debo insistir en que los 60 fps deberían convertirse en una prioridad para los desarrolladores en consola, pero no creo que sea el fin del mundo si eso no ocurre para GTA 6 en la PS5 base.