La última actualización de PlayStation Portal da un paso más para convertirla en la consola portátil PS5 que los aficionados como yo queríamos desde el principio

PlayStation Portal recibirá una importante actualización esta semana.

El streaming en la nube saldrá de su fase beta y estará disponible para todos los suscriptores de PS Plus Premium.

Los usuarios ahora pueden transmitir sus propios juegos de PS5 y aprovechar una serie de nuevos cambios en el audio, la accesibilidad y la interfaz de usuario.

¡La espera terminó! Fans y usuarios de PlayStation Portal: el streaming en la nube para sus propios juegos de PS5 ya está aquí.

En una amplia y enorme actualización que llegará mañana (6 de noviembre) para PlayStation Portal, el streaming en la nube saldrá de su fase beta y estará totalmente disponible para los miembros de PlayStation Plus Premium. A esto se suman otras muchas funciones nuevas y actualizaciones, todas ellas destinadas a mejorar la experiencia de juego en Portal, que afectan a la estética y a la fluidez del audio y la configuración de accesibilidad.

Tuve la oportunidad de conocer de antemano la inminente actualización y hablé con Takura Fushimi, director sénior de Gestión de Productos de Sony, lo que me permitió conocer algunas de las funciones y emocionarme por adelantado. A continuación, hablo de las más importantes.

Directo a las nubes

(Image credit: Sony/PlayStation)

La novedad más importante es que ahora puedes transmitir tus propios juegos desde tu biblioteca a través de la nube, ¡y mañana (6 de noviembre) saldrá de su fase beta! Esto abre una nueva y excelente vía para que los jugadores de PS5 o PS5 Pro como yo podamos ponernos al día con nuestros juegos pendientes, y ofrece la funcionalidad que los fanáticos y entusiastas de la PS5 queríamos del Portal cuando se lanzó por primera vez en noviembre de 2023.

La única salvedad es que solo se podrán transmitir determinados juegos digitales de PS5 de tu biblioteca, y Sony afirma que esto variará con el tiempo y dependerá de dónde vivas.

Una nueva capa de pintura

(Image credit: Sony/PlayStation)

La actualización también incluye una revisión exhaustiva de la interfaz de usuario del Portal. Por lo que parece, tendrá un aspecto muy elegante y será aún más intuitivo de navegar.

Con tres pestañas distintas para el juego remoto, la transmisión en la nube y una opción de búsqueda, el nuevo diseño es fácil de navegar y te garantizará que puedas acceder a lo que quieras desde tu Portal lo más rápido posible.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Personalmente, será refrescante ver una fila de imágenes reales de los juegos como íconos en la pantalla de inicio, en lugar del menú actual.

Y muchas otras funciones nuevas

(Image credit: Sony/PlayStation)

Entrando más en detalle sobre la actualización y las características internas de la experiencia que ofrece, Sony introduce algunas funciones adicionales para aumentar la seguridad, la estabilidad y las facilidades para mostrar información clave. También hay compatibilidad con mejoras de audio y otros ajustes que se describen en la actualización completa.

Por ejemplo, una novedad clave para saber si tu Portal funcionará bien es la nueva pantalla de estado de la red, que te permite conocer de forma rápida y eficaz la intensidad de tu conexión a Internet.

Ahora también puedes añadir un código de acceso para bloquear tu Portal y mantenerlo fuera del alcance de manos pequeñas o indeseadas y, en términos más generales, la compatibilidad con el audio 3D, tanto durante el juego remoto como durante la transmisión en la nube, ahora es totalmente compatible con el Portal, lo cual es excelente y una forma estupenda de sumergirte aún más en los mejores juegos de PlayStation Portal.

En definitiva, se trata de una gran renovación del dispositivo de juego, y parece un gran paso hacia convertir PlayStation Portal en la consola portátil que muchos esperábamos desde el principio. En cualquier caso, sin duda es un gran avance en la dirección «correcta» para liberar todo el potencial de Portal.

Sigue siendo necesario tener una suscripción a PlayStation Plus Premium para aprovechar al máximo estas actualizaciones y cambios, y para sacar el máximo partido a la PlayStation Portal, pero espero que esto sea solo un paso más hacia la apertura del dispositivo y sus capacidades de streaming en la nube a más personas en los niveles inferiores del servicio de suscripción.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.