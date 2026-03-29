Probé la nueva función de mejora para modo portátil de la Nintendo Switch 2 y no podía creer lo bien que se veían estos juegos
Mis Pokémon nunca se habían visto tan bien
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
Recientemente, Nintendo lanzó una actualización de firmware para la Nintendo Switch 2. En la actualización del sistema 22.0.0, los jugadores pudieron disfrutar de una serie de pequeñas mejoras en funciones como GameChat y el modo avión.
Sin embargo, Nintendo también añadió de manera discreta una opción totalmente nueva llamada «Handheld Mode Boost». Mientras juegas con tu Nintendo Switch 2 en modo portátil, esta función te permite ejecutar juegos de Nintendo Switch como si los estuvieras jugando en modo TV. Esto significa que podrás disfrutar de imágenes mejoradas mientras juegas en cualquier lugar, lo que hace que «Handheld Mode Boost» parezca algo más que una simple nota al pie.
Pero, ¿qué tan buena es esta nueva función de Switch 2? La probé yo mismo y debo decir que estoy realmente impresionado. A continuación compartiré mis experiencias con tres títulos clásicos de Nintendo Switch, pero primero, una breve advertencia. Las capturas de pantalla que verás en este artículo no representan completamente la calidad visual que experimenté de primera mano. La diferencia era mucho más drástica a simple vista, por lo que recomiendo encarecidamente que pruebes la función por ti mismo para ver el verdadero potencial del «Handheld Mode Boost».El artículo continúa a continuación
Ah, y además, este modo agotará la batería de tu Switch 2 bastante rápido. Dado que la duración de la batería de la consola ya es bastante escasa, esto podría ser un problema para sesiones de juego más largas. Sin embargo, ya he escrito antes sobre cómo puedes solucionar los problemas de batería de la Switch 2.
Bien, una vez aclarado esto, vamos a sumergirnos directamente en mis opiniones sobre este nuevo y sofisticado modo.