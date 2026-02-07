Presentan la Esports Nations Cup 2026, el mundial de esports por países
¡Atención! Ya conocemos todo sobre el formato de premiación para la Esports Nations Cup 2026 (ENC), el nuevo torneo global de esports para selecciones nacionales, el cual se llevará a cabo del 2 al 29 de noviembre de 2026 en Riyadh, Arabia Saudita.
La Esports Nations Cup se integrará por los representativos de las naciones, y los jugadores de los distintos clubes podrán representar a su país e involucrar a sus seguidores en una competencia de élite que conjuga la identidad y el orgullo compartido.
Compromiso de $45 millones de dólares
La ENC 2026 se financia con 45 millones de dólares que fortalecerán el ecosistema de esports, con premios para jugadores y entrenadores, como incentivos para la liberación de jugadores por parte de los Clubes y el desarrollo de sus selecciones nacionales. El monto se dispensará en tres partes:
- $20 millones en premios directos a los jugadores y entrenadores en 16 títulos.
- $5 millones en incentivos para Clubes de esports, con premios al desempeño de las organizaciones que liberen y permitan a sus jugadores profesionales competir en la ENC.
- $20 millones a través del ENC Development Fund para apoyar a los Socios de Equipos Nacionales con logística, viajes, operaciones, marketing de las selecciones nacionales y para el desarrollo sostenido de los equipos de cada país.
"Las selecciones nacionales aportan una dimensión distinta a los esports, arraigada en identidad y orgullo", dijo Ralf Reichert, CEO de la Esports World Cup Foundation. "Los Clubes son la columna vertebral de los esports, pero la competencia entre naciones extiende el escenario y emocionará desde el inicio. Nuestro esquema de premios mantendrá la competencia justa, ya que reconoce el desempeño y apoya el desarrollo de jugadores, Clubes y programas nacionales".
Modelo de premios: Transparente y equitativo
El sistema de premios de la ENC se basa en posiciones, aplica a todos los títulos, y se centra en los jugadores. Cada participante clasificado recibe premios en efectivo y la garantía de participar en tres partidos; la misma posición final paga la misma cantidad por jugador en todos los títulos; a los entrenadores se les recompensa junto con los jugadores por la misma posición.
- Primer lugar: $50,000 USD por jugador, ya sea en un título individual o como parte de un equipo.
- Segundo lugar: $30,000 USD por jugador.
- Tercer lugar: $15,000 USD por jugador.
En títulos por equipos, los pagos escalan según el tamaño del roster (plantilla), asegurando resultados consistentes y transparentes para todos los competidores.
Evento global y rotativo
A partir de su lanzamiento en Riyadh en noviembre de 2026, la ENC rotará su sede para llevar a los esports basados en naciones a las grandes ciudades del mundo. Será bianual para brindar una estructura que apoye la planeación de jugadores, socios y programas nacionales.
Entre los títulos ya confirmados para la ENC 2026 se encuentran Mobile Legends: Bang Bang, Trackmania y Dota 2, y pronto se anunciarán más juegos próximamente.