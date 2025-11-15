Preparate para las sorpresas que llegan con la versión 2.4 de Zenless Zone Zero, "Al borde del abismo"

¿Eres fan de Zenless Zone Zero? De ser así, seguramente ya estás enterado de que la versión 2.4, "Al borde del abismo" se prepara para llegar este 26 de noviembre. Pero, ¿estás listo para conocer todos los detalles? Si tu respuesta fue afirmativa, no te pierdas la información completa a continuación.

Tras la crisis en Cumbres Ancestrales y mientras el miasma se retira gradualmente de las profundidades de la Cavidad Lemnia, esta actualización traerá una nueva aventura llena de giros en la antigua área minera. La llegada de los agentes Dialyn y Banyue, de la Auditoría Krampus, introduce no solo nuevos aliados en el campo de batalla, sino quizás también una nueva agenda de juicios.

Con la ayuda de la Auditoría Krampus, una organización de auditoría subordinada a TOPS, has logrado resolver la crisis de las Cumbres Ancestrales y presenciado más misterios ocultos en las ilusiones de Yidhari. Visiones fugaces han mostrado a Sarah y Ye Shiyuan juntos, algo inesperado, dado que dicho asceta del Pináculo Yunkui no debería estar implicado en la conspiración de la Asamblea de la Exacerbación y su Creador. Mientras tanto, su hermana menor y nueva portadora de la espada Qingming, Ye Shunguang, se une a ti en un viaje en busca de la verdad. A medida que el miasma retrocede, la antigua área minera que fue devorada por el miasma hace diez años vuelve a emerger y nuevos peligros y fuerzas desconocidas se agitan en las sombras.

En medio del orden y el caos cambiantes, dos nuevos agentes se unirán a la batalla. Dialyn es una agente aturdidora y física de grado S de la Auditoría Krampus que, como una excelente y alegre empleada del Servicio de Atención al Cliente, lleva su experiencia profesional al campo de batalla. Mediante el uso de dos recursos únicos, «queja de clientes» y «reseñas positivas», Dialyn no solo posee una excelente capacidad de aturdimiento en el campo de batalla, sino que también es experta en invocar a sus compañeros de equipo para que ejecuten directamente su técnica definitiva y participen en el combate, lo que aumenta el daño del equipo. El maestro Banyue, un agente disruptivo e ígneo de grado S, es un auténtico experto de las artes marciales que ha creado un sistema de combate tan poderoso como espectacular combinando diversos estilos de lucha. Alternando la Adrenalina y la Furia, el maestro Banyue puede ejecutar combos de habilidades fluidos, lo que recompensa a aquellos jugadores que dominen el ritmo de sus ataques.

En la versión 2.4, también se unirán al campo de batalla dos nuevos compañeros bangbús. Birkblick, de la Auditoría Krampus, lleva un componente multifuncional instalado en la cabeza que se transforma en una torreta flotante durante el combate para escanear y disparar a los enemigos. Por su parte, el alegre Bloquebú blande su martillo hecho de bloques para aplastar a los enemigos.

Además de estas nuevas incorporaciones, la versión 2.4 también les da la bienvenida de nuevo a los agentes Hugo (atacante, glacial) y Ellen (atacante, glacial). El popular evento de ajedrez bangbú también regresa con mejoras: ahora tiene nuevas etapas especiales JcE y ofrece recompensas exclusivas, entre las que se incluye Bloquebú. Asimismo, el evento «Notas de refulgencia» te invita a disfrutar de Nueva Eridu junto a Ye Shunguang, descubriendo momentos cotidianos llenos de alegría entre las sombras que se intensifican.

La versión 2.4 «Al borde del abismo» de Zenless Zone Zero estará disponible el 26 de noviembre en PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS y Android.