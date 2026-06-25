Por fin sabemos el precio oficial de GTA 6 antes de que comiencen las preventas: es caro, pero no tanto como algunos esperaban

Todos los que reserven el juego recibirán un paquete de elementos cosméticos adicionales con temática de Vice City.

La desarrolladora Rockstar Games ha anunciado el precio de Grand Theft Auto 6.

La edición estándar costará 79,99 dólares.

La Edición Definitiva estará disponible por 99,99 dólares.

La desarrolladora Rockstar Games ha anunciado el precio del tan esperado juego Grand Theft Auto 6, y no es tan alto como algunos esperaban.

Un nuevo comunicado de prensa indica que la edición estándar del juego tendrá un precio de venta al público de 79,99 dólares (lo que presumiblemente significa un precio de 79,99 libras esterlinas en el Reino Unido y alrededor de 125 dólares australianos en Australia). La edición más exclusiva, la Ultimate Edition, costará 99,99 dólares y vendrá con contenido adicional digital.

Según el sitio oficial de Rockstar, quienes compren la Ultimate Edition obtendrán una "colección exclusiva" de artículos dentro del juego, que incluye una selección de vehículos únicos, revólveres a juego para el dúo de protagonistas, opciones adicionales de personalización para armas, vehículos y ropa, y mucho más.

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Quien compre cualquiera de las dos ediciones antes del 20 de noviembre de 2026 también recibirá el contenido descargable (DLC) "Vintage Vice City Pack". Esto te da acceso al sedán Vapid Stanier del ’55, un garaje en Ocean Beach y algunos atuendos y peinados retro para los dos personajes jugables. A esto se suma un encantador diseño para armas inspirado en la icónica camiseta de Tommy Vercetti, el héroe de Vice City.

¿Un precio justo?

(Image credit: Rockstar Games)

Esta noticia llega tras meses de especulaciones sobre cuánto costarán los juegos, y algunos analistas sugerían que su precio podría llegar a los $100. Teniendo esto en cuenta, el precio inicial de $79.99, aunque es más alto que el de la mayoría de los juegos, no parece tan malo.

Según se informa, muchos desarrolladores también esperaban que Rockstar rompiera la «barrera de los 70 dólares» existente. Dado que la mayoría de los lanzamientos AAA tienen un precio de 69,99 dólares / 69,99 libras, existe la posibilidad de que este anuncio marque el inicio de una tendencia de juegos a 79,99 dólares. Solo tendremos que esperar para ver si otras empresas siguen el ejemplo.

Grand Theft Auto 6 se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series X y Series S. Las preventas de GTA 6 comenzarán el 25 de junio a la medianoche, hora local.

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El comunicado de prensa indica que la versión física de GTA 6 saldrá a la venta el 12 de noviembre para permitir la precarga, y que contendrá «un código de descarga dentro de la caja» en lugar de un juego físico estándar.

Si te interesa hacer una preventa de la versión física lo antes posible, puedes guardar los enlaces de búsqueda que aparecen a continuación.

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