Pokémon Legends: Z-A Mega Dimension DLC ya tiene fecha oficial de lanzamiento y el primer tráiler confirma nuevas megaevoluciones

Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions se lanza el 10 de diciembre

El contenido descargable ofrecerá nueva historia y nuevos Pokémon megaevolucionados por descubrir, entre los que se incluyen Mega Chimecho y Mega Baxcalibur

También se aumentará el nivel máximo de 100

¡Atención! The Pokémon Company anunció la fecha de lanzamiento de la primera expansión de Pokémon Legends: Z-A.

Según se ha revelado hoy en un nuevo tráiler, el contenido descargable (DLC) Mega Dimensions saldrá a la venta el 10 de diciembre para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

En Mega Dimensions, los jugadores descubrirán nuevos Pokémon megaevolucionados, Mega Chimecho y Mega Baxcalibur, y conocerán a Mega Raichu X y Mega Raichu Y.

El nuevo contenido de la historia también llevará a los jugadores a encontrarse con una nueva entrenadora llamada Ansha y su Pokémon Hoopa, y con su ayuda, descubrirán el misterio que se esconde tras las extrañas distorsiones que rodean la ciudad de Lumiose.

Por primera vez en la historia de la serie Pokémon, Legends: Z-A verá aumentado su límite de nivel 100. Por lo que se ve en el tráiler, parece que los jugadores podrán alcanzar al menos el nivel 164.

"¡De repente han aparecido distorsiones espaciales por toda Ciudad Luminalia! Estas distorsiones parecen conectar con un espacio misterioso, pero se desconoce la verdadera naturaleza de este extraño fenómeno. Depende de ti y de tus amigos del Equipo MZ investigarlo", reza la descripción.

Antes del lanzamiento del DLC, los jugadores podrán reclamar un Diancite en el juego base el 6 de noviembre, lo que les dará la oportunidad de encontrar y atrapar al Pokémon Joya Diancie a través de una misión secundaria adicional titulada "Brilla como una gema".

"Una vez que los entrenadores hayan reclamado su Diancite a través del regalo misterioso, podrán visitar la Oficina Looker, donde Mimi, el Pokémon compañero de Emma, mostrará un interés especial por la Mega Stone, lo que pondrá en marcha una misión secundaria adicional", explicó The Pokémon Company.

"Al completar esta misión, los jugadores podrán añadir a Diancie a su equipo y luego usar la piedra Diancite para megaevolucionarlo a Mega Diancie, revelando su radiante megaevolución en la batalla".

En la reseña de Pokémon Legends: Z-A de TechRadar Gaming, el escritor Hamish Hector calificó el juego como "una megaevolución para la franquicia".

El juego vendió oficialmente 5.8 millones de copias en su primera semana, incluidas las copias digitales, y, según se informa, sus ventas de lanzamiento en EE. UU. fueron las más altas para un nuevo título desde que se lanzó The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en 2023.

