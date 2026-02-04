Tendencias de incio de año en PS Store: fútbol, acción y mundos abiertos dominan las descargas

El 2026 arrancó con fuerza en PlayStation Store, y los jugadores dejaron claro cuáles son sus favoritos para comenzar el año. Según datos compartidos por el blog oficial de PlayStation, los títulos más descargados en enero reflejan una mezcla de deportes, acción y aventuras que siguen marcando la pauta en la comunidad gamer.

PlayStation 5: el fútbol manda

En la consola de nueva generación, EA Sports FC 26 se posicionó como el título más descargado, confirmando que el fútbol sigue siendo el pasatiempo predilecto durante las vacaciones. Le sigue el eterno clásico Grand Theft Auto V, que continúa atrayendo a nuevos jugadores con las historias de Michael, Trevor y Franklin. El tercer lugar lo ocupa Minecraft, un universo creativo que nunca pasa de moda y que sigue sumando exploradores a su comunidad.

Otros títulos destacados en el top 10 de PS5 incluyen Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1, UFC 5, It Takes Two, Resident Evil 4, Hogwarts Legacy y Marvel’s Spider-Man 2, mostrando la diversidad de géneros que cautivan a los usuarios.

PlayStation 4: el Viejo Oeste regresa

En la generación anterior, el liderazgo fue para Red Dead Redemption 2, la épica aventura de Rockstar que transporta a los jugadores al salvaje oeste. El listado también incluye clásicos como God of War III Remastered, Mortal Kombat X, Cuphead, y por supuesto, Grand Theft Auto V, que mantiene su vigencia en ambas plataformas.

¿Y qué hay con la realidad virtual?

La categoría de realidad virtual tuvo como gran ganador a Among Us 3D: VR, que llevó la experiencia social del popular título a un nuevo nivel inmersivo. Le siguen propuestas como Beat Saber, Alien: Rogue Incursion VR y Stranger Things VR, que demuestran la variedad de experiencias disponibles en el ecosistema VR de PlayStation.

El free to play sigue al alza

En el terreno de los juegos gratuitos, Fortnite se mantiene como líder indiscutible, acompañado por fenómenos como Roblox, Call of Duty: Warzone, eFootball y Rocket League. La lista también incluye títulos en ascenso como Marvel Rivals, Fall Guys y Stumble Guys, que refuerzan la popularidad de las experiencias multijugador accesibles para todos.

El inicio de año en PlayStation Store confirma que la comunidad busca variedad: desde la emoción del deporte y la acción trepidante, hasta mundos abiertos y experiencias sociales. La mezcla de clásicos y novedades refleja un ecosistema en constante movimiento, donde cada jugador encuentra un título que se ajusta a su estilo.