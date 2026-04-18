La demanda de PS5 de segunda mano ha aumentado más del 93% debido a la reciente subida de precios; esto es lo que debes tener en cuenta si quieres adquirir una consola en este medio

El mes pasado, Sony anunció que subiría el precio de su consola PlayStation 5 en 100 dólares / 90 libras, lo que eleva su costo a 649,99 dólares / 569,99 libras, frente a los 549,99 dólares / 479,99 libras anteriores.

No es de extrañar que esta noticia haya provocado un enorme aumento en la demanda de consolas de segunda mano, ya que los compradores acuden en masa a las plataformas de reventa en busca de alternativas más económicas.

El mercado en línea Gumtree informó de un enorme aumento del 93 % en las consultas interanuales sobre consolas de segunda mano en el Reino Unido. Esto se sumó a un reciente aumento del 30 % en la demanda en comparación con el promedio semanal de marzo, lo que deja claro que la subida de precios está surtiendo efecto.

El artículo continúa a continuación.

El director ejecutivo de Gumtree, Andy Harper, observó que «el aumento de precios ha desencadenado una reacción inmediata por parte de los compradores», con un pico en la demanda «en cuestión de días».

La empresa está observando picos aún mayores en las grandes ciudades. En Londres, por ejemplo, la demanda se disparó un 129 % después de que el aumento de precios entrara en vigor el 2 de abril de 2026. Manchester, otra gran ciudad del Reino Unido, experimentó un aumento similar de la demanda del 91 %.

Harper sostiene que «comprar de segunda mano ya no es un compromiso», sino más bien «una forma más inteligente de comprar». Si actualmente eres uno de los muchos que buscan conseguir un descuento en una consola usada, aquí tienes tres consejos que te ayudarán a evitar los errores más comunes.

1. Si es posible, compra productos reacondicionados

(Image credit: Geography Photos/Universal Images Group via Getty Images)

Los mercados en línea como eBay pueden ayudarte a conseguir ofertas increíbles, pero también conllevan sus propios riesgos. Para mayor tranquilidad, siempre recomendaría comprar una consola reacondicionada (o renovada) en una gran tienda minorista.

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Sony vende sus propias PS5 reacondicionadas certificadas, que, según afirma, se someten a un «riguroso proceso de recertificación» y a numerosas pruebas para que alcancen el mismo nivel de calidad que una consola nueva. Los compradores de EE. UU. también pueden considerar las opciones reacondicionadas de GameStop y Best Buy, que se someten a controles similares.

En el Reino Unido, las tiendas de terceros como CEX y Back Market son buenas opciones. Amazon también ofrece una gran variedad de consolas renovadas o reacondicionadas en ambas regiones, aunque los precios y el estado tienden a variar dependiendo de lo que haya en stock en el momento de la compra.

El significado exacto de «reacondicionado» puede variar según la tienda, así que asegúrate siempre de investigar cuidadosamente qué significa en tu caso específico. Mientras que Sony proporcionará una caja nueva para una PS5 usada, una consola renovada de Amazon, por ejemplo, podría venir sin su empaque original.

2. Busca una garantía generosa

(Image credit: Future)

La cobertura de la garantía también es imprescindible, ya que a veces pueden pasar desapercibidos algunos defectos durante las revisiones del vendedor. Yo recomendaría un mínimo de 12 meses, ya que eso debería cubrirte durante ese periodo inicial en el que es más probable que surjan problemas.

Puede parecer aburrido, pero realmente vale la pena tomarse el tiempo para leer la política de garantía completa. Te dará una buena idea de qué esperar si ocurre lo peor y te permitirá saber qué tipo de fallas estarían cubiertas.

Una PS5 reacondicionada certificada por Sony, por ejemplo, viene con la misma garantía de 12 meses que una consola nueva, lo que por sí solo podría justificar gastar más para comprarla directamente en lugar de hacerlo en otro lugar.

3. Prueba el sistema de inmediato

(Image credit: Future)

Esto puede parecer obvio, pero cuando saques de la caja tu PS5 de segunda mano, lo primero que debes hacer es probarlo todo para asegurarte de que funciona correctamente.

Prueba todos los puertos USB, comprueba el lector de discos si viene incluido y asegúrate de que el puerto HDMI funciona correctamente con un par de pantallas.

También debes prestar especial atención al control que viene con tu sistema, ya que suelen presentar fallas con el uso prolongado.

Ve a la página «Probar dispositivos de entrada» en el menú de configuración de la consola (que se encuentra haciendo clic en "Accesorios" y luego en "Controladores") para asegurarte de que no haya desviación de los joysticks ni problemas con la respuesta de los botones.

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