Este nuevo control de Death Stranding 2 tiene un aspecto mucho mejor que el decepcionante DualSense de edición limitada

Backbone ha presentado un controlador Death Stranding 2: On the Beach de edición limitada.

Se trata de una versión especial del Backbone One con un diseño exclusivo y un estuche de transporte.

Cuesta 159,99 dólares y estará limitado a solo 1350 unidades.

¿Al igual que medio mundo odiaste el nuevo control DualSense de Death Stranding 2? De ser así, te tenemos buenas noticias.

Backbone acaba de presentar una nueva versión de edición limitada de su popular control móvil Backbone One inspirado en el juego. Su lanzamiento está previsto para el 5 de noviembre, se ha fabricado en colaboración con el desarrollador Kojima Productions y está limitado a solo 1350 unidades.

Presenta una distintiva combinación de colores azul y amarillo translúcidos, con gatillos y botones azules especiales. Viene empaquetado con un estuche especial numerado individualmente para ayudarte a mantenerlo a salvo mientras te desplazas y una etiqueta conmemorativa.

No es la primera vez que Backbone colabora con Kojima Productions, ya que anteriormente lanzó una edición limitada de Backbone One basada en el primer juego.

Sin embargo, este nuevo modelo destaca por ser la primera colaboración en edición limitada de la marca con PlayStation, la editorial de Death Stranding 2: On the Beach. El controlador cuenta con botones al estilo DualSense y es compatible con la aplicación PlayStation Remote Play.

Sin embargo, este diseño especial no es barato, ya que su precio de venta al público es de 159,99 dólares (alrededor de 119,99 libras esterlinas). Eso supone 60 dólares más que el modelo Backbone One estándar y bastante más que los 84,99 dólares/74,99 libras esterlinas del DualSense.

Aun así, es un diseño muy atractivo y, dado que solo está disponible en cantidades muy limitadas, sospecho que se agotará rápidamente.

