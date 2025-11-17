PlayStation lanza sus mejores ofertas del año

PlayStation lanzó sus Ofertas Imperdibles: promociones especiales en consolas, controles y accesorios para que los jugadores den el salto a la nueva generación. Las ofertas estarán vigentes del 10 al 23 de noviembre, o hasta agotar existencias, y llegan con bundles que incluyen dos títulos emblemáticos: Astro Bot y Gran Turismo 7.

Lo que incluye la promocion:

Período: hasta el 23 de noviembre ó hasta agotar existencias.

hasta el 23 de noviembre ó hasta agotar existencias. Títulos en bundles: Astro Bot; Gran Turismo 7.

Astro Bot; Gran Turismo 7. Motivo: combinar experiencias familiares y de alta fidelidad técnica para distintos perfiles de jugador.

Tres consolas, tres formas de jugar

PS5 Slim Edición Digital — desde $8,499 MXN

Ideal para quien entra por primera vez al universo PlayStation: diseño más delgado, la potencia de PS5 en formato digital y los dos juegos del bundle para mostrar versatilidad entre aventura y simulación.

PS5 Slim con lector de discos — desde $10,999 MXN

Pensada para coleccionistas y jugadores que prefieren formato físico; ofrece compatibilidad con Blu‑ray sin renunciar a la experiencia técnica y visual de la generación actual.

PS5 Pro — desde $17,160 MXN

La opción para los jugadores más exigentes: rendimiento superior, gráficos más detallados y la máxima fidelidad en títulos como Gran Turismo 7.

(Image credit: PlayStation México)

Edición limitada y accesorios

PS5 Slim Edición Limitada Ghost of Yōtei: disponible con descuento especial por tiempo limitado; diseño de colección inspirado en el universo del juego.

disponible con descuento especial por tiempo limitado; diseño de colección inspirado en el universo del juego. Accesorios: promociones también en controles DualSense y periféricos seleccionados durante el periodo de ofertas.

(Image credit: PlayStation México)

Experiencias destacadas

Astro Bot: aventura vibrante que aprovecha las funciones hápticas del DualSense para una experiencia emotiva y accesible.

aventura vibrante que aprovecha las funciones hápticas del DualSense para una experiencia emotiva y accesible. Gran Turismo 7: simulación de conducción con fidelidad gráfica y sensaciones de manejo potenciadas por la potencia de PS5.

Voces de PlayStation

Rafael Oliveira, Director de Marketing de PlayStation Latinoamérica, subrayó que la campaña busca acercar a más jugadores a “la combinación de innovación tecnológica, creatividad y experiencias que solo pueden vivirse en nuestra plataforma.” Oliveira añadió que las ofertas son “la oportunidad perfecta para unirse o ampliar el universo PlayStation al mejor precio del año.”

¿Por qué aprovechar ahora?

Es la ventana anual con bundles que emparejan hardware y software representativo de la marca: desde la ternura y precisión de Astro Bot hasta la adrenalina y realismo de Gran Turismo 7. Para quienes planean actualizar su equipo o comprar su primera PS5, las Ofertas Imperdibles presentan precios y ediciones que no siempre se repiten.

Las ofertas ya están vigentes en México. Si buscas una consola nueva, una edición de colección o un paquete que combine diversión y potencia técnica, este periodo es la mejor ocasión del año para hacerlo.