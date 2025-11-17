PlayStation lanza sus mejores ofertas del año
Consolas, bundles y ediciones limitadas para vivir PS5 sin excusas
PlayStation lanzó sus Ofertas Imperdibles: promociones especiales en consolas, controles y accesorios para que los jugadores den el salto a la nueva generación. Las ofertas estarán vigentes del 10 al 23 de noviembre, o hasta agotar existencias, y llegan con bundles que incluyen dos títulos emblemáticos: Astro Bot y Gran Turismo 7.
Lo que incluye la promocion:
- Período: hasta el 23 de noviembre ó hasta agotar existencias.
- Títulos en bundles: Astro Bot; Gran Turismo 7.
- Motivo: combinar experiencias familiares y de alta fidelidad técnica para distintos perfiles de jugador.
Tres consolas, tres formas de jugar
PS5 Slim Edición Digital — desde $8,499 MXN
Ideal para quien entra por primera vez al universo PlayStation: diseño más delgado, la potencia de PS5 en formato digital y los dos juegos del bundle para mostrar versatilidad entre aventura y simulación.
PS5 Slim con lector de discos — desde $10,999 MXN
Pensada para coleccionistas y jugadores que prefieren formato físico; ofrece compatibilidad con Blu‑ray sin renunciar a la experiencia técnica y visual de la generación actual.
PS5 Pro — desde $17,160 MXN
La opción para los jugadores más exigentes: rendimiento superior, gráficos más detallados y la máxima fidelidad en títulos como Gran Turismo 7.
Edición limitada y accesorios
- PS5 Slim Edición Limitada Ghost of Yōtei: disponible con descuento especial por tiempo limitado; diseño de colección inspirado en el universo del juego.
- Accesorios: promociones también en controles DualSense y periféricos seleccionados durante el periodo de ofertas.
Experiencias destacadas
- Astro Bot: aventura vibrante que aprovecha las funciones hápticas del DualSense para una experiencia emotiva y accesible.
- Gran Turismo 7: simulación de conducción con fidelidad gráfica y sensaciones de manejo potenciadas por la potencia de PS5.
Voces de PlayStation
Rafael Oliveira, Director de Marketing de PlayStation Latinoamérica, subrayó que la campaña busca acercar a más jugadores a “la combinación de innovación tecnológica, creatividad y experiencias que solo pueden vivirse en nuestra plataforma.” Oliveira añadió que las ofertas son “la oportunidad perfecta para unirse o ampliar el universo PlayStation al mejor precio del año.”
¿Por qué aprovechar ahora?
Es la ventana anual con bundles que emparejan hardware y software representativo de la marca: desde la ternura y precisión de Astro Bot hasta la adrenalina y realismo de Gran Turismo 7. Para quienes planean actualizar su equipo o comprar su primera PS5, las Ofertas Imperdibles presentan precios y ediciones que no siempre se repiten.
Las ofertas ya están vigentes en México. Si buscas una consola nueva, una edición de colección o un paquete que combine diversión y potencia técnica, este periodo es la mejor ocasión del año para hacerlo.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.