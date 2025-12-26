PlayStation en 2025 demostró que Sony está en control de crucero, y no tenemos problemas con ello

Si bien Microsoft hizo lo que pudo para sortear los aumentos de precios y los cambios en Xbox Game Pass, PlayStation tuvo un año menos controvertido.

Sin fracasos como los de Concord , PlayStation 5 siguió adelante con una selección relativamente limitada de exclusivas. Sony incluso tuvo la generosidad de publicar Helldivers 2 en Xbox, lo que aparentemente marcó el fin de la guerra de consolas, a cambio de Gears of War y Forza Horizon 5. Sin embargo, a partir de 2026, Insomniac Games, Housemarque y, posiblemente, Naughty Dog volverán, lo que sugiere que el periodo de inactividad no durará mucho.

Aún así, con despidos en varios estudios que suman más de 1.500 en los últimos años, grandes preguntas sobre el futuro de Bungie y el auge de Nintendo Switch 2, no ha sido exactamente un 2025 impecable.

El año pasado se lanzó la PS5 Pro, y la consola recibió un gran reconocimiento gracias a las mejoras para grandes títulos como Death Stranding 2: On the Beach , Ghost of Yotei , Monster Hunter Wilds , Battlefield 6 y Kingdom Come Deliverance 2 , lo que hace que sea mucho más fácil recomendarla. Se espera que próximos títulos como 007: First Light , Saros y más (con suerte) mejoren aún más en el nuevo hardware

Quizás la mayor sorpresa es cómo los juegos de Microsoft han adoptado la PS5 Pro. Indiana Jones and the Great Circle y Forza Horizon 5 están mejorados para PS5 Pro, lo que significa que son mejores que en la propia consola de Microsoft.

Sin embargo, aparte del éxito de la consola supercargada, Sony no ha revelado novedades sobre hardware. La compañía anunció el lanzamiento de sus propios altavoces en 2026 , mientras que una sutil revisión del DualSense mejoró la duración de la batería. También llegó una nueva PS5 Pro , más ligera y con menor temperatura, y el mando de combate FlexStrike está previsto para el próximo año.

PSVR 2 incluye juegos nuevos como Hitman y Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked , pero da la sensación de que Sony se ha alejado de la realidad virtual por el momento. Es una pena, dado que el visor supone un avance enorme respecto a la versión de primera generación para PS4, pero veremos si la compañía intenta que la realidad virtual sea una parte más importante de su producción en 2026.

El PlayStation Portal tiene un mejor rendimiento. El reproductor remoto de Sony es muy distinto a la PSP de antaño, pero ahora ofrece la opción de jugar desde la nube, sin necesidad de una PS5. Sigue vinculado a PlayStation Plus Premium (la suscripción más cara), pero está disponible para todos los jugadores desde noviembre, tras haber estado en fase beta durante gran parte del año.

Finalmente, no hay un nuevo DualSense, pero entre Icon Blue, el modelo God of War y muchas otras opciones nuevas, Sony ha dejado bien atendidos a los coleccionistas.

Si hay algo que Sony ha hecho bien durante años, es traer títulos exclusivos y atractivos a sus consolas. Si bien el próximo año llegarán Marvel's Wolverine , Phantom Blade 0 (también para PC) y Saros , los fans de PlayStation tuvieron un 2025 más tranquilo de lo que esperaban.

La tan esperada secuela de Death Stranding de Hideo Kojima , On the Beach , puede que no te convenza si no te convenció el primer juego, pero Ghost of Yotei fue otra sólida aventura de mundo abierto de Sucker Punch.

Sin embargo, fuera de eso, fue un año bastante tranquilo, con muchas franquicias aún en calma. Con The Last of Us , God of War , Uncharted y más en su haber, Sony puede permitirse rotar franquicias.

Este año Grand Theft Auto 6 finalmente se estrenó, y PlayStation aparentemente se hizo con los derechos de marketing del próximo título épico de Rockstar. Esto tiene poca relevancia para este año, especialmente considerando sus múltiples retrasos, pero se espera un año de ventas excepcional para la consola gracias a ello.

Sin embargo, el cambio de Sony hacia más juegos como servicio en vivo se siente casi totalmente estancado. La compañía anunció despidos este año tras la cancelación de proyectos de juegos como servicio, y Jade Raymond, fundadora de Haven Studios, abandonó la empresa incluso antes de que Fairgame$ se lanzara.

Podría decirse que nada resume mejor el actual limbo de servicios en vivo de Sony que Bungie. El estudio, que ha presidido la franquicia Destiny desde 2014 y ha optado por dos expansiones por año, se ha visto envuelto en una polémica este año.

Tras los importantes despidos del año pasado, la expansión Edge of Fate de Destiny 2 fue una caída crítica con respecto a The Final Shape de 2024, y si bien Renegades de diciembre de 2025 parece haber mejorado las cosas, la cantidad de jugadores ha sido menor que nunca.

Bungie necesita entonces una victoria, ya que, según informes, la compañía está en la mira para integrarse en Sony, perdiendo así su autonomía. Esto parece más probable, ya que Marathon se pospone de 2025 al próximo año tras acusaciones de plagio de arte en su mundo. Está previsto para marzo de 2026.

Finalmente, cabe destacar que Sony ha estado lanzando más juegos para PC. Stellar Blade se trasladó este año, mientras que Lost Soul Aside , The Last of Us Part 2 Remastered y Marvel's Spider-Man 2 también se trasladaron a Steam.

El costo humano

Cabe destacar que los desarrolladores, incluso los de los estudios Sony, están siendo despedidos. Si bien Sony no despidió a tantos empleados como en 2024, una ronda de despidos en 2025 afectó al grupo PlayStation Visual Arts tras las cancelaciones de los servicios en vivo mencionadas.

Si Sony, aparentemente la compañía que vende mucho software y hardware, sigue haciendo este tipo de recortes, entonces ¿qué estamos haciendo aquí?

Según se informa, los títulos cancelados incluían un spin-off de God of War , y es probable que hayan sido causados ​​de alguna manera por el fracaso de alto perfil de Concord para encontrar una audiencia en 2024.

En muchos sentidos, el 2025 de Sony fue muy similar al 2024, pero con rendimientos menores. Hubo exclusivas, pero ninguna brilló tanto como Astro Bot , mientras que los cambios de hardware fueron mínimos tras la gran presentación y lanzamiento de la PS5 Pro el año pasado, y los despidos siguen siendo prácticamente la única constante de la industria, no solo para Sony.

Con Wolverine , Saros y más de Marvel planeados para 2026, Sony podría estar dispuesto a dejar de quedarse estancado, pero sin una presión real, ¿necesita hacerlo?