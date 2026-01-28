Pensaba que Virtual Boy en Nintendo Switch Online era ridículo, pero ahora que vamos a tener dos juegos inéditos y una opción para cambiar el color, me alegro de haberme equivocado
No conocía su juego(s)
- Nintendo ha lanzado un nuevo tráiler de Virtual Boy - Nintendo Classics
- La colección llegará el 17 de febrero de 2026
- Incluye, entre otras cosas, dos juegos inéditos y una opción para cambiar el color.
Nintendo ha lanzado un tráiler de su próxima colección Virtual Boy - Nintendo Classics, que estará disponible exclusivamente para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.
En primer lugar, el tráiler confirma la fecha de lanzamiento de la colección: el 17 de febrero de 2026. Además, desde el primer día estarán disponibles nada menos que siete títulos. Estos son los siguientes:
- Galactic Pinball
- Tetris en 3D
- Teleroboxer
- Virtual Boy Wario Land
- La mansión de Innsmouth (Innsmouth no Yakata)
- Golf
- Alarma roja / Red Alarm
Está previsto que a lo largo de 2026 lleguen nueve juegos más, pero aún no hay una fecha de lanzamiento concreta. Serán los siguientes:
- Mario Clash
- Mario's Tennis
- Jack Bros.
- Space Invaders Virtual Collection
- Virtual Bowling
- Vertical Force
- V-Tetris
- Zero Racers
- Dragon Hopper
Los dos últimos, Zero Racers y D-Hopper, son incorporaciones especialmente importantes. Ninguno de los dos juegos se había lanzado anteriormente, a pesar de parecer estar completos. El primero es una versión para Virtual Boy de F-Zero, mientras que el segundo es un juego de plataformas con vista cenital de Intelligent Systems, más conocido hoy en día como el desarrollador principal de la franquicia Fire Emblem.
Eso hace un total de 16 juegos en el primer año. Si restamos los dos títulos que no se habían lanzado anteriormente, eso sigue representando la gran mayoría de la biblioteca original de Virtual Boy, que constaba de solo 22 juegos. Por ahora, faltarán juegos como Nester's Funky Bowling, SD Gundam Dimension War y Waterworld, que probablemente tengan cierto grado de burocracia en cuanto a las licencias.
Virtual Boy - Nintendo Classics también contará con las habituales funciones que mejoran la calidad de vida, como controles reasignables y una función de rebobinado para cuando cometas errores o quieras volver a jugar una sección.
Sin embargo, quizá la mejor novedad sea la posibilidad de cambiar el color principal de la imagen. El tráiler muestra que el rojo, que quema la retina, cambia a amarillo, verde e incluso a escala de grises. Aunque, curiosamente, esta función está prevista para más adelante y no estará disponible en el momento del lanzamiento.
Personalmente, sigo sin estar muy convencido de que sea necesario tener el dispositivo Virtual Boy para Nintendo Switch (o su homólogo más pequeño de cartón) para poder jugar a estos juegos. Es una inversión bastante considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que también se necesita el paquete de expansión, más caro, para poder acceder a la biblioteca.
Estoy seguro de que Nintendo preferiría que los jugadores disfrutaran del exclusivo efecto 3D estereoscópico que ofrecen todos estos juegos. Pero no veo ninguna razón por la que no se puedan disfrutar también en modo portátil en formato 2D normal.
