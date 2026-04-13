No, las versiones pirata de Resident Evil Requiem no rinden mejor, pero el DRM sigue causando problemas

A pesar de los temores iniciales, las versiones piratas de Resident Evil Requiem no funcionan mejor que la versión comercial

Existían sospechas de que los jugadores que compraron Requiem estaban obteniendo un rendimiento inferior debido al DRM de Denuvo

Todavía no hay una versión de Resident Evil Requiem sin Denuvo

"Resident Evil Requiem", de Capcom, forma parte de una larga lista de juegos AAA modernos de numerosos estudios populares que utilizan el DRM Denuvo para prevenir la piratería, sistema conocido por su impacto en el rendimiento de los juegos; pero parece que ese no es el caso esta vez, al menos por ahora.

Como se ha informado ampliamente, Resident Evil Requiem ha sido crackeado por el pirata «voices38», mediante el bypass de Denuvo a través del hipervisor. A pesar de los informes que así lo sugieren, no hay diferencias notables de rendimiento entre las versiones crackeadas y la versión comercial, como se destaca en Reddit.

Estos cracks en realidad no eliminan Denuvo; en cambio, engañan a Denuvo para que crea que el usuario está ejecutando una copia legítima del juego, de ahí el término «bypass». En ese caso, sigue sin estar claro si la presencia de Denuvo está realmente frenando el rendimiento, ya que todavía no hay una versión de Requiem sin Denuvo.

El artículo continúa a continuación.

De hecho, solo hay casos excepcionales en los que los juegos pirateados tienen Denuvo completamente eliminado por los grupos de piratería, siendo un ejemplo destacado Assassin's Creed Origins por «Codex», y otros juegos en los que el propio desarrollador ha eliminado Denuvo.

(Image credit: Future / Isaiah Williams / Capcom)

Dado que Requiem ya ha sido pirateado, es posible que Denuvo sea eliminado oficialmente del juego antes de lo que esperábamos. Afortunadamente, sin embargo, el rendimiento en Requiem no es una preocupación significativa en primer lugar, ya que está bastante bien optimizado para funcionar con buenas velocidades de fotogramas en una amplia gama de equipos.

Sin embargo, se ha demostrado anteriormente que los sistemas DRM como Denuvo para videojuegos son perjudiciales para el rendimiento, y el remake de Resident Evil 4 de Capcom es un claro ejemplo de ello.

El desarrollador japonés añadió el DRM Enigma para reemplazar a Denuvo en el juego a principios de febrero, lo que afectó significativamente el rendimiento en todas las configuraciones de PC, antes de eliminarlo tras una fuerte reacción negativa —y eso en un juego que fue pirateado meses después de su lanzamiento en marzo de 2023.

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También vale la pena señalar que, si bien Denuvo no siempre afecta el rendimiento en los juegos, puede bloquear fácilmente a los usuarios de SteamOS (o cualquier otra distribución de Linux) fuera de un juego durante 24 horas al cambiar los modos de Proton (lo cual es necesario para ciertos juegos y su funcionalidad).

No se puede negar que Denuvo y otros DRM son muy impopulares entre los jugadores, y por razones bien justificadas, pero hasta ahora, los consumidores de Requiem no tienen que preocuparse por una desventaja de rendimiento injusta frente a las versiones pirateadas.

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