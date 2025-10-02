La subida de precios de Xbox Game Pass logró que el sitio web de las memebresías colapsara por completo

Microsoft anunció otro aumento de precio para Xbox Game Pass

La página de membresía se bloqueó debido a cancelaciones masivas

El plan Ultimate ahora costará $449 pesos al mes

Apenas han pasado unas pocas semanas desde que Microsoft anunció aumentos de precios para sus consolas Xbox Series X y Xbox Series S a principios de septiembre, y se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, y parece que los jugadores se están uniendo contra este problema.

Como lo destacó Notebookcheck , la página de membresía de Microsoft colapsó después del anuncio de los aumentos de precios de Xbox Game Pass, ya que una gran cantidad de usuarios corrieron al sitio para cancelar.

El plan Ultimate de Xbox Game Pass ahora costará $449 pesos al mes, esto sitúa al servicio de suscripción PlayStation Plus de Sony como la alternativa más económica, pero podría no durar mucho.

Sin deberla ni temerla, Xbox está alejando gradualmente a sus consumidores de todo su ecosistema, incluidos los jugadores de PC (como yo) que han usado Game Pass como un método económico para jugar nuevos títulos el primer día, y se hizo evidente una vez que fui a cancelar mi suscripción y me encontré con múltiples errores de página, lo que indicaba cancelaciones masivas.

the website to cancel Xbox Game Pass subscriptions is overloaded https://t.co/tnUjhmg1GS pic.twitter.com/vLzPsodAdfOctober 1, 2025

Cancelled my Xbox Game Pass subscrption.This was the first gen where I didn't buy an Xbox but I was still using Game Pass on PC, Now I am cut off from this brand & I have 0 desire to ever own an Xbox console or service again.RIP to what was once my favorite consoles ever. pic.twitter.com/mtJeuLt85aOctober 2, 2025

A estas alturas, parece que la marca Microsoft Xbox no tiene respiro ante las críticas y los comentarios negativos, pero muchos argumentarán que la culpa es solo suya. Los precios de Game Pass aumentaron a principios del año pasado, los precios de las consolas Xbox se están disparando y la nueva ROG Xbox Ally X cuesta $19,999 pesos, así que no es descabellado decir que las quejas de los consumidores están justificadas.

Basándonos en la magnitud de la reacción de los fans, podríamos ver a Xbox dar marcha atrás con los nuevos precios de Game Pass, como hemos visto que esto sucede con ciertos juegos, como The Outer Worlds 2 donde la controversia del precio de 80 dólares llevó a una eventual caída a 70 dólares.

Este es otro caso en el que la votación con los consumidores que votan con sus billeteras puede resultar crucial para generar cambios razonables en los precios, y esos cambios pueden incluso llegar antes de lo esperado.

Análisis: PlayStation Plus de Sony es es próximo, y lo intuimos

(Image credit: Sony)

Es solo cuestión de tiempo, pero esperamos plenamente que Sony siga los mismos pasos que Microsoft Xbox con su servicio de membresía PlayStation Plus, de la misma manera que anticipo que eventualmente un precio estándar para los juegos será de $80 dólares.

Algunos podrían pensar que esto es improbable, pero da la impresión de que empresas como Sony PlayStation, Xbox de Microsoft y Nintendo están conspirando para subir los precios del hardware o de los propios juegos. Esta sensación surgió después de que Microsoft anunciara que sus juegos propios para Xbox costarían 80 dólares, poco después del anuncio de Nintendo.

Tenemos la sensación de que Sony está esperando a que la controversia sobre los precios de los juegos y del servicio de membresía se calme (o al menos se normalice) antes de imponer sus propios estándares de precios.

Estas medidas adoptadas por las tres compañías gigantes de los juegos de consola están haciendo que los juegos de PC sean mucho más atractivos que nunca, especialmente si tenemos en cuenta que los juegos en línea siempre han sido gratuitos y eso nunca debería cambiar.

Nuestra única preocupación importante es que una vez que más consumidores encuentren su camino hacia el ecosistema de PC, es cuando comenzaremos a ver decisiones más controvertidas, y temo que los aumentos de precios de Xbox Game Pass sean solo el comienzo para los jugadores de PC.