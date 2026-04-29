Este extraño juego indie plantea una mecánica absurda donde debes beber (o “vomitar”) para salvar tu alma

Se ha presentado el nuevo juego independiente "Drunken Goddess Reflux"

En él, los jugadores deben beber chupitos para salvar su alma en un juego de beber con un giro inesperado

Ya ha alcanzado las 50 000 entradas en las listas de deseos de Steam y saldrá a la venta a finales de este año

El desarrollador Who You y la editorial Alliance Arts han presentado *Drunken Goddess Reflux*, un próximo juego indie para PC en el que tendrás que beber más que un demonio como parte de un esfuerzo desesperado por salvar tu alma.

Jugado en primera persona, te invita a elegir chupitos para beber en una partida de ruleta rusa con un alto contenido alcohólico. Te enfrentarás a un demonio de pelo rosa, que está desesperado por matarte a lo grande para que pasen la eternidad juntos.

"Es vomitar o que te vomiten encima por tu alma", reza sucintamente la página de la tienda de Steam.

El artículo continúa a continuación.

Entre chupito y chupito, debes controlar cuidadosamente tu nivel de embriaguez, llegando a medidas extremas como pincharte la muñeca con un picahielo para mantenerte alerta.

Cada ronda de tragos tiene sus propios efectos únicos, lo que te obliga a elegir estratégicamente qué te bebes y qué te saltas. Puedes ganar cartas de truco especiales con efectos poderosos si logras evitar la embriaguez, o husmear por el bar para encontrar licores que ofrezcan habilidades especiales.

Sin embargo, no eres el único que se está emborrachando, y las reglas del juego comienzan a desmoronarse a medida que avanzas, algo que puedes aprovechar para obtener una ventaja adicional.

El colorido diseño de los personajes del juego fue creado por el popular artista y animador japonés en línea odyk, el mismo ilustrador detrás de los brillantes diseños del recientemente lanzado Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis. También cuenta con una grandilocuente canción principal interpretada por el YouTuber estadounidense Demondice.

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Según los desarrolladores, Drunken Goddess Reflux ya ha alcanzado las 50 000 listas de deseos en Steam, un hito marcado con un bonito arte conmemorativo. Su lanzamiento está previsto para finales de este año y, para obtener más información, puedes seguir a la editorial en X.

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