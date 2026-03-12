Este extraño juego independiente te reta a "rizzar" a chicas monstruo en una mazmorra fantástica

El juego independiente Rizz Dungeon: Skeleton Key to My Heart ya tiene una demo gratuita disponible.

Es un juego muy bonito que trata sobre coquetear con criaturas fantásticas.

Se lanzará en su versión completa a finales de este año.

El próximo lanzamiento independiente Rizz Dungeon: Skeleton Key to My Heart acaba de recibir una demo gratuita en Steam como parte de la oferta WINGS Women's Day Sale.

El juego, creado por Snoozy Kazoo, desarrollador de Turnip Boy Commits Tax Evasion, consiste en coquetear para abrirte camino a través de mazmorras de fantasía de estilo retro.

Juegas como Taffy, la desesperada exnovia de un poderoso señor demonio dragón, que se embarca en una larga aventura para recuperarla con regalos raros que encuentra en una mazmorra llena de monstruos. Por desgracia, casi no tienes habilidades de combate, pero pronto descubres que coquetear tácticamente es suficiente para ganar la partida.

El sistema de "combate" por turnos del juego te reta a sincronizar cuidadosamente los besos lanzados mientras cargas un medidor de coraje que desbloquea la opción de activar un poderoso movimiento "rizz". Esto te permite elegir entre una variedad de frases para ligar, siendo la más efectiva la que consigue que el monstruo se una a tu grupo.

A partir de ese momento, pueden luchar en tu nombre; es casi como Pokémon, pero con toda la intensidad de una partida particularmente picante de Baldur's Gate 3 y muchos momentos para reírse a carcajadas. Cada monstruo tiene uno de cuatro tipos de personalidad distintos, con un sistema de interacción dinámico que requiere que le prestes a cada uno la atención adecuada para evitar discusiones.

Hasta ahora me lo he pasado muy bien con la demo (me gusta especialmente el pixel art súper bonito de cada personaje, por no hablar del flujo constante de chistes muy Gen Z), y el juego completo promete acceso a más de una docena de tipos de monstruos, incluyendo hombres lobo, duendes, unicornios y mucho más. Eso además de cinco mazmorras únicas para explorar y actividades para crear vínculos, como visitas a posadas y pijamadas.

La página de Steam aclara que «este es un juego corto creado por un equipo pequeño» con una fuente animada gigante, brillante y llamativa, así que no espero que sea el juego más largo que existe, pero aún así estoy deseando jugar más cuando se lance a finales de este año.

