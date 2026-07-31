Este acogedor simulador de organización conquistó TikTok; aquí te contamos por qué merece un lugar en tu colección de juegos

No hay nada que me guste más que jugar un juego que me permita desconectarme por completo. Las tareas rutinarias que requieren un mínimo esfuerzo mental son mi mayor vía de escape (aparte de un buen libro), y es aún mejor cuando logro sentir una profunda sensación de logro al completarlas.

Under the Radar (Bajo el radar) "Under the Radar" es nuestra forma de destacar juegos geniales que tal vez se te hayan pasado por alto. A través de una combinación regular de noticias y artículos de fondo, hablaremos de experiencias geniales que, en nuestra opinión, no han encontrado la audiencia que se merecen. Lee la serie completa aquí.

A lo largo de los años he jugado incontables horas a Los Sims 4 y Stardew Valley, o más recientemente a Starsand Island. Estos títulos se ganan sus impresionantes calificaciones y sus grandes ventas por ofrecer exactamente lo que los jugadores que buscan un ambiente acogedor, como yo, queremos: un lugar para desconectarme, relajarme y ir marcando tareas. Pero siempre estoy en busca de algo más. No me imaginaba que una noche navegando por TikTok estaba a punto de despertar mi próxima obsesión acogedora, que casi pasó desapercibida.

Como por arte de magia, empezaron a aparecer en mi feed videos de una biblioteca repleta de miles de libros, todos fuera de lugar. Los jugadores observan la caótica colección, con una estética visual parecida a la de Harry Potter, y dicen cosas como: «¿En serio me estás diciendo que tengo que volver a poner todos estos en su lugar?» y «Ay, Dios mío, hay un segundo piso». Y ahí fue cuando me intrigó de verdad.

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Librarian: Tidy Up the Arcane Library! es exactamente lo que su nombre sugiere: un juego en el que te conviertes en el bibliotecario y debes ordenarlo todo.

Ordenando las estanterías con serenidad

(Image credit: ArtRising / Future)

Es un lío enorme, enorme. Gigantesco. Hay libros esparcidos por todas partes, apilados en las mesas, desordenados en las esquinas como un rompecabezas gigantesco que tienes que resolver. La tarea es sencilla, en realidad, aunque requiera que ordenes más de 3,000 libros. Pero, con un ambiente acogedor y mucho tiempo libre, estaba totalmente lista para ponerme manos a la obra.