El icónico joystick de los 80 vuelve a la vida como un periférico asequible para PC

El joystick QuickShot II ha vuelto y ya está disponible como "TheQuickshot II".

Esta recreación conserva el diseño icónico del original, pero introduce algunas características nuevas.

Cuesta solo 29,99 £ (alrededor de 40 $) y es compatible con las computadoras modernas.

El icónico joystick QuickShot II de los años 80 ha vuelto, gracias a la marca británica de hardware retro Retro Games.

Disponible hoy en día con el nombre bastante torpe de "TheQuickshot II", cuesta solo 29,99 £ (unos 40 $) y es totalmente compatible con las computadoras modernas. El diseño se asemeja mucho al original, una opción muy popular entre los propietarios de Commodore 64 a lo largo de los años 80 y 90, salvo por algunos pequeños cambios, como el cambio a una interfaz de cable USB tipo A moderna.

THEQUICKSHOT II | Launch Trailer - YouTube Watch On

La sensación también se ha recreado meticulosamente, con la forma original y microinterruptores internos similares, táctiles y con clic, que son perfectos para los juegos arcade de ritmo rápido. Incluso cuenta con el antiguo interruptor de disparo automático rápido (que se utiliza para activar entradas repetidas rápidamente), que se ha rediseñado cuidadosamente para que funcione con el hardware moderno.

En aras de la compatibilidad, se han añadido algunos botones nuevos a la base para reflejar las entradas disponibles en un controlador moderno estándar. En teoría, debería funcionar con prácticamente cualquier cosa, aunque obviamente se sentiría más cómodo combinado con cualquiera de los mejores juegos arcade.

Dado su precio relativamente bajo, TheQuickshot II parece la compra impulsiva perfecta para cualquiera que anhele la bondad de los juegos antiguos, o potencialmente un regalo asequible para el amante del Commodore 64 en tu vida.

