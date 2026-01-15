Aunque parezca increíble, Monster Hunter Wilds puede funcionar mal en tu PC si tienes pocos DLC

Un usuario de Reddit ha afirmado que Monster Hunter Wilds funciona mal cuando se tienen y se activan menos DLC.

Parece que se debe a las constantes comprobaciones de presencia de DLC del juego, lo que provoca una mayor carga en la CPU.

Capcom tiene varios parches previstos para mejorar aún más el rendimiento.

Desde su lanzamiento a principios de 2025, Monster Hunter Wilds de Capcom ha sido objeto de críticas constantes debido a su bajo rendimiento en PC, especialmente en equipos de gama baja. Afortunadamente, parece que se ha descubierto la causa del problema, y es bastante cómica.

Según se informa, Monster Hunter Wilds funciona mejor en PC cuando se tiene y se activa más contenido descargable (DLC), y mucho peor con menos, como afirma el usuario de Reddit u/de_Tylmarande. Utilizando el mismo hardware y la misma configuración del juego en ambas pruebas, el usuario destacó una tendencia de 20 a 25 fotogramas por segundo (fps) mientras se encontraba en los centros de jugadores del juego sin ningún DLC instalado, y más de 80 fps con un mod «DLCPresenceFix» instalado.

Esto indica que las comprobaciones de DLC del juego están suponiendo una carga adicional para la CPU, además de todos los procesos de la CPU que ya son necesarios para el contenido del juego en sí, y eso se hace evidente en el vídeo de la prueba de rendimiento (disponible a continuación), que muestra un menor uso de la CPU y un mayor uso de la GPU una vez que el mod está activo.

El mod es una prueba del usuario para engañar al juego y hacerle creer que todos los DLC están instalados, pero en realidad solo bloquea el proceso que consume mucha CPU y que parece estar comprobando constantemente si hay DLC.

Es un descubrimiento realmente extraño, y explicaría por qué el juego sufre un rendimiento deficiente, incluso en hardware de gama alta, sin depender de la tecnología de generación de fotogramas, y también podría dar credibilidad a los informes de algunos usuarios sobre un rendimiento aceptable en sus configuraciones, ya que es posible que posean más DLC.

El usuario ha prometido lanzar la modificación completa si Capcom no soluciona el problema por sí misma, y recomienda encarecidamente a los consumidores que eviten comprar todos los DLC de Monster Hunter Wilds para obtener un mejor rendimiento.

Dada la postura de Capcom de utilizar sistemáticamente el software antimanipulación Denuvo en la gran mayoría de sus juegos recientes, no hay garantía de que vaya a cumplir y solucionar este error. Una cosa es segura: esto no da buena imagen al desarrollador y, aunque probablemente se trate de un error, no impedirá que los consumidores se pregunten si fue intencionado o no.

Si esto es cierto, Capcom debe disculparse ante sus consumidores

Desafortunadamente, Monster Hunter Wilds no es el primer juego que sufre importantes problemas de rendimiento, a pesar de que el motor RE Engine es popular por su gran estabilización y optimización de la velocidad de fotogramas, especialmente en los juegos de Resident Evil.

Dragon's Dogma 2 comparte problemas de rendimiento muy similares, ya que es un juego que depende de la CPU, y sigue teniendo caídas significativas de la velocidad de fotogramas en las principales ciudades con múltiples personajes no jugables (NPC), casi equivalentes a los centros de Monster Hunter Wilds. Aunque los parches han mejorado el rendimiento en ambos juegos, el descubrimiento de la presencia de DLC es suficiente para plantear la pregunta de si la propiedad de DLC en Dragon's Dogma 2 tiene algún efecto en el rendimiento.

Si es legítimo, podría dañar fácilmente la confianza que Capcom se ha ganado entre los consumidores en los últimos años, y con razón.

Cabe señalar que Capcom lanzará un nuevo parche para Monster Hunter Wilds, previsto para el 27 de enero, con el objetivo de aportar «mejoras de optimización para los procesos específicos de Steam y opciones para reducir la carga de procesamiento», y otra actualización de rendimiento que llegará más adelante, el 18 de febrero.

Es posible que Capcom ya esté al tanto del asunto, pero si esta afirmación resulta ser cierta, dudo que vaya a acabar bien para el popular desarrollador.

