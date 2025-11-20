NVIDIA regala Skin de Borderlands 4, además DLSS agrega tres nuevos juegos

¿Ya conoces todas las novedades de NVIDIA para esta semana? Te adelantamos que llegan nuevos juegos DLSS: AION2, Pizza Bandit y DAVY x JONES.

Pero eso no es todo, a partir del 20 de noviembre, podrás conseguir gratis la skin Echo-4 para Borderlands 4 en la aplicación NVIDIA con GeForce Rewards.

A continuación, más detalles de los nuevos y próximos juegos que integran las tecnologías RTX:

AION2: Este MMORPG de última generación desarrollado por NCSOFT reimagina el original AION universo con un enfoque renovado. AION2 se lanzará simultáneamente en Corea y Taiwán el 19 de noviembre, seguido de un lanzamiento mundial en 2026. En su lanzamiento, incluirá compatibilidad con NVIDIA DLSS Frame Generation y NVIDIA Reflex, lo que mejora el rendimiento gráfico y la capacidad de respuesta de las entradas, proporcionando a los jugadores de GeForce RTX la mejor experiencia posible en este juego multijugador masivo. DLSS Multi Frame Generation estará disponible en diciembre.

Pizza Bandit: El caótico shooter cooperativo en tercera persona de JOFSOFT Pizza Bandit es una divertidísima combinación de caza de recompensas y cocina bajo presión. Armado con tecnología para viajar en el tiempo y un plan de negocios de dudosa procedencia, te sumergirás en épocas caóticas, acabarás con objetivos peligrosos y cocinarás bajo presión, literalmente. Pizza Bandit ya está disponible, y los jugadores con GeForce RTX pueden maximizar las velocidades de fotogramas utilizando DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation y DLSS Super Resolution.

DAVY x JONES: El juego ya está disponible en Acceso Anticipado y los jugadores con GeForce RTX pueden acelerar la velocidad de fotogramas gracias a la inclusión de DLSS Super Resolution.

(Image credit: NVIDIA)

Además, en diciembre podrás encontrar grandes ofertas en tarjetas gráficas:

Laptop ASUS con tarjeta gráfica RTX 4050 con 28% de descuento en Amazon .

. Tarjeta De Video Zotac Gaming Geforce RTX 5060 con 37% de descuento en Mercado Libre.

Tarjeta de Video Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 5070 a mensualidades en CyberPuerta .

. Tarjeta de video RTX 5070 Ti Gaming OC con 20% de descuento en Liverpool.

Aquí podrás encontrar la lista completa para comprar tu tarjeta gráfica.