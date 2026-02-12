NVIDIA lanza bundle RTX Serie 50 con Resident Evil Requiem incluido

¡Atención! NVDIA anunció que High On Life 2 y Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties serán compatibles con DLSS 4 con generación multi fotograma. Pero eso no es todo, lo mejor de todo, sobre todo si eres fan de Resident Evil, hay disponible un bundle GeForce RTX Serie 50 con Resident Evil Requiem, de esta forma los jugadores tendrán una copia de Resident Evil Requiem para PC a través de Steam con la compra de determinadas tarjetas gráficas GeForce RTX Serie 50, computadoras y laptops.

(Image credit: NVIDIA)

Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties: Para celebrar el 20º aniversario de la franquicia Dragon & Yakuza, se lanzará el remake de Yakuza Kiwami 3 junto con Dark Ties, una nueva historia centrada en uno de los antagonistas de Yakuza 3, Yoshitaka Mine. Ambos llegan mañana, 11 de febrero, y los jugadores con GeForce RTX podrán activar DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex tanto en la demo como en el juego completo. Además, a través de la app de NVIDIA, se puede actualizar DLSS Frame Generation a DLSS Multi Frame Generation y DLSS Super Resolution a DLSS 4.5 Super Resolution, lo que multiplica la velocidad de fotogramas y mejora aún más la calidad de imagen.

High On Life 2: En High On Life 2, de Squanch Games, tú y tu excéntrico grupo de alienígenas inadaptados disparan, apuñalan y se deslizan por mundos deslumbrantes y peligrosos repartidos por la galaxia para derrotar a un malvado conglomerado farmacéutico obsesionado con poner precio a la vida humana. Cuando High On Life 2 se lance el 13 de febrero, los jugadores de GeForce RTX podrán maximizar el rendimiento con DLSS 4 con generación multifotograma. Los usuarios de la aplicación NVIDIA también podrán actualizar la Superresolución DLSS a DLSS 4.5 para quienes busquen una calidad de imagen aún mayor.

Los usuarios de la aplicación NVIDIA también podrán actualizar DLSS Super Resolution a DLSS 4.5 Super Resolution, para aquellos que buscan niveles aún más altos de calidad de imagen.

REANIMAL: De los creadores de Little Nightmares I y II, THQ Nordic y Tarsier Studios regresan con una aventura aún más oscura y aterradora en REANIMAL. Con el lanzamiento del juego el 13 de febrero, los jugadores de GeForce podrán optimizar el rendimiento y mejorar la calidad visual con DLSS Super Resolution y DLAA.