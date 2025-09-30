No necesitas saber mucho sobre Resident Evil, para jugar Requiem

El productor de Resident Evil Requiem, Masato Kumazawa, dice que los recién llegados a la serie y los fanáticos de toda la vida disfrutarán del juego.

Kumazawa dice que los recién llegados pueden jugar el juego como cualquier juego de terror y "disfrutarlo al 100%", mientras que aquellos que buscan conexiones con la historia lo "disfrutarán al 150%".

Y añade: "No quiero que la gente sienta que tiene que hacer sus deberes para apreciar plenamente este juego".

El productor de Resident Evil Requiem, Masato Kumazawa, ha dicho que los recién llegados podrán disfrutar del juego sin tener ningún conocimiento previo de la serie, pero insinúa que habrá algunas cosas divertidas para descubrir para los amantes de la tradición.

En una nueva entrevista con VGC , junto al director Koshi Nakanishi, Kumazawa habló sobre cómo hacer un juego que sea accesible tanto para los jugadores que nunca han tocado un juego de Resident Evil antes como para los fanáticos de toda la vida.

"Creemos que es importante equilibrar la diversión extra que te brindan los nostálgicos Easter Eggs, las pistas y las conexiones con la historia si eres fan de la serie, frente a no crear un juego que resulte alienante para los jugadores que no están al día. No quiero que la gente sienta que tiene que hacer su tarea para apreciar plenamente este juego", dijo Kumazawa.

"Si bien no vamos a detallar cuánto y qué verán de Raccoon City a lo largo del juego completo, creo que si no saben nada al respecto, simplemente jugarán como un juego de terror ambientado en una ciudad en ruinas, y podrán entenderlo y disfrutarlo al 100%.

Si eres fan y ves todas las conexiones, los vínculos con la historia, las pistas de fondo y demás, creo que lo disfrutarás al 150% y te dará ese nivel extra de detalle, pero no queremos que tengas que saber sobre el incidente y comprender la relación entre esa línea de tiempo para entender el juego.

El mes pasado, el director Koshi Nakanishi explicó por qué Resident Evil Requiem ofrece un modo en tercera persona y en primera persona , diciendo que Resident Evil 7 puede haber sido "demasiado aterrador" para algunos jugadores, por lo que se agregó una opción en tercera persona a Requiem en parte por esta razón.

Resident Evil Requiem está programado para lanzarse el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series , Xbox Series S y PC.

