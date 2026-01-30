No es Dante's Inferno 2, pero este próximo juego independiente se inspira en el mismo poema clásico y podría ser la secuela del juego de Visceral de 2010 que he estado esperando todos estos años

The Alighieri Circle: Dante's Bloodline es un juego de aventuras narrativas que saldrá a la venta este año.

El juego se inspira en la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero reinterpreta la literatura clásica.

Saldrá a la venta para PC, PS5 y Xbox Series X|S, y a mediados de febrero se lanzará una demo.

Sin duda, desde la llegada de "Dante's Inferno", he estado esperando (hasta ahora en vano, lo sé) una secuela, al menos, que otro desarrollador se inspira en el clásico poema narrativo de Dante Alighieri, La Divina Comedia, y ahora mi espera podría haber llegado a su fin.

Desarrollado por el estudio italiano One O One Games y publicado por Entalto Publishing, The Alighieri Circle: Dante's Bloodline es un juego de aventuras narrativas que llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC, y que «reinterpreta La Divina Comedia de Dante Alighieri como una experiencia surrealista e introspectiva».

En este thriller psicológico de misterio en primera persona, juegas como un hombre corriente, Gabriele Alighieri, que tiene que reunir las páginas perdidas de La Divina Comedia y resolver acertijos para salvar a su familia de un destino escrito con sangre, como parte de un ciclo en el que la barrera entre la realidad y el infierno se desvanece cada 33 años.

Al regresar a la casa de sus antepasados y explorar sus silenciosos y melancólicos pasillos, poco a poco descubrirás la verdad sobre el linaje de los Alighieri, todo ello en una atmósfera tensa y un entorno que reacciona a tu estado mental interno.

Puedes echar un vistazo al tráiler de presentación a continuación para hacerte una idea más clara.

Desde hace tiempo siento un profundo interés por La Divina Comedia y me encantó jugar a Dante's Inferno en PS3. Sí, era evidente que se inspiraba en God of War, pero el rico material original se interpretó y desarrolló de forma interesante, con algunas recreaciones memorables de almas «famosas» que aparecen en la obra original y lugares dentro de cada uno de los círculos del infierno que Dante describe, lo que dio vida a La Divina Comedia en un videojuego bastante exitoso.

Aunque The Alighieri Circle: Dante's Bloodline parece que se alejará bastante del juego de acción y aventura de Visceral de 2010, definitivamente me ha enganchado y me intriga su nueva interpretación de una obra literaria tan clásica.

El juego saldrá a la venta este año, pero aún no hay fecha ni ventana de lanzamiento. Ya puedes añadirlo a tu lista de deseos en Steam y esperar con ansias la demo que llegará a Steam el 19 de febrero.

