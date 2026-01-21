Sorpresa: Donkey Kong Country Returns HD para Nintendo Switch 2 añade una gran cantidad de contenido nuevo y soluciona algunos de los mayores problemas que tenía con el juego
Por fin, se acabaron las molestas pantallas de carga.
- Nintendo ha lanzado una sorprendente actualización de Donkey Kong Country Returns HD.
- Añade a Dixie Kong como compañera y un nuevo modo contrarreloj.
- Esto se suma a una gran cantidad de correcciones, además de algunas mejoras para Nintendo Switch 2.
¡Sorpresa! Nintendo lanzó una actualización gratuita que nadie esperaba pero todos agradecemos para Donkey Kong Country Returns HD, la cual añade nuevo contenido y mejora la experiencia de los jugadores tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2.
La novedad más significativa es la llegada de Dixie Kong, un personaje que puede acompañarte en ciertos niveles en lugar de Diddy Kong. Ella ofrece su característica habilidad de giro helicóptero, que te permite ganar un poco más de altura.
También se ha añadido un nuevo modo Turbo Attack, que toma el modo contrarreloj existente y sube el listón aumentando enormemente la velocidad a la que se ejecuta el juego.
Los propietarios de Nintendo Switch 2 pueden esperar una mayor resolución y tiempos de carga mucho más cortos, siendo estos últimos una de mis mayores frustraciones con el lanzamiento original. También se ha implementado la compatibilidad con GameShare, lo que te permite jugar al modo cooperativo del juego con un amigo a través de la conectividad inalámbrica local.
Incluso si no tienes una Nintendo Switch 2, puedes esperar algunas mejoras gráficas sutiles. Tal y como se detalla en un video del canal de YouTube CVG, se han solucionado pequeños problemas como la superposición de elementos y la falta de efectos.
El modo cooperativo también ha recibido una mejora muy necesaria que permite que tanto tú como tu compañero reboten más fácilmente contra el mismo enemigo.
En general, se trata de una pequeña actualización brillante que sin duda hace que Donkey Kong Country Returns HD sea una propuesta más tentadora para los propietarios de Nintendo Switch 2. Si tienes la última consola de Nintendo y disfrutaste con el excelente Donkey Kong Bananza, vale la pena echarle un vistazo.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre los mejores juegos para Nintendo Switch 2
1. El mejor en general:
Donkey Kong Bananza
2. Ideal para jugar con otros jugadores:
Mario Kart World
3. Una secuela para la posteridad:
Hollow Knight: Silksong
4. Una aventura atemporal y un remake:
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
5. Best Pokémon:
Pokémon Legends Z-A
Follow TechRadar on Google News and add us as a preferred source to get our expert news, reviews, and opinion in your feeds. Make sure to click the Follow button!
And of course, you can also follow TechRadar on YouTube and TikTok for news, reviews, unboxings in video form, and get regular updates from us on WhatsApp too.
Dash is an experienced tech journalist who currently serves as the Gaming Editor at TechRadar, where he helps oversee coverage of video games and related products.
Before joining the team, he was Contributing Writer at PLAY (formerly Official PlayStation Magazine) and has also written articles for many of the UK's biggest gaming magazines including Edge, PC Gamer, and SFX.
Now, when he's not getting his greasy little mitts on the newest hardware or gaming gadget, he can be found listening to J-pop or feverishly devouring the latest Nintendo Switch otome.
- Antonio QuijanoEditor