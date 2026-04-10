"Que el comprador tenga cuidado": se informa que un usuario recibió un control viejo en caja de Switch 2 Pro Controller

Un comprador de un mando Pro para Nintendo Switch 2 afirma que le enviaron un mando Pro original de Switch 1 en la caja

El artículo parece haber sido procesado previamente como una devolución, lo que sugiere que un cliente sin escrúpulos intercambió los mandos

Dice que pudo devolverlo y obtener un reembolso

Quizás debas tener mucho cuidado si estás pensando en comprar un mando Pro de Nintendo Switch 2 por Internet, ya que un comprador afirma que, en su lugar, le enviaron un mando Pro de Nintendo Switch original.

"Cuidado, compradores", advirtió el usuario "OutcastKatarn02" en una publicación en el subreddit r/gaming. "Hay gente que está devolviendo la caja con mandos de Switch 1 dentro".

La publicación incluye una foto de una caja de un controlador Nintendo Switch 2 Pro y el controlador Nintendo Switch Pro que supuestamente encontraron en su interior.

El artículo continúa a continuación.

"Compré lo que creía que era un controlador Switch 2 Pro nuevo en Amazon para regalárselo a un familiar por su cumpleaños", explicó el usuario. "Lo abrieron hoy y descubrieron que alguien había metido un controlador Switch 1 Pro dentro".

La etiqueta blanca con las letras «LPN» que se ve en la caja del producto en la foto se utiliza como parte del proceso de devoluciones de la tienda en línea, lo que da cierto crédito a la idea de que se trataba de un artículo devuelto que un cliente sin escrúpulos sustituyó por otro.

Los dos mandos son muy parecidos, por lo que parece plausible que la sustitución pudiera pasar desapercibida durante el proceso de devoluciones.

Imágen 1 de 2 El modelo para Switch 2 (Crédito de la imagen: Future) The original Pro Controller (Crédito de la imagen: Future)

Este tipo de estafa relacionada con las devoluciones es relativamente común en el comercio minorista en línea, especialmente con productos tecnológicos de alto precio. Corsair fue noticia recientemente al cambiar el empaque de su memoria RAM DDR5 por un diseño transparente tipo concha con una etiqueta «a prueba de manipulaciones», con el fin de intentar combatirla.

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A pesar de las similitudes visuales, el Nintendo Switch 2 Pro Controller es más caro que su predecesor, con un precio de venta de 84,99 $ / 74,99 £ / 119,95 AU$. También cuenta con algunas características exclusivas de la Nintendo Switch 2, incluyendo entradas traseras reasignables, un botón dedicado para GameChat y un conector para audífonos de 3,5 mm.

Afortunadamente, la historia tiene un final feliz, ya que el usuario añade que «por suerte, Amazon me permitió devolverlo y me reembolsó el dinero».

Por supuesto, por muy creíble que sea la historia, esta publicación debe tomarse con cautela, ya que no hay garantía de que los hechos hayan ocurrido tal y como dice el usuario.

Tampoco he podido encontrar pruebas creíbles de que esto forme parte de una tendencia más amplia y no sea solo un incidente aislado. Aun así, si compras un Nintendo Switch 2 Pro Controller en las próximas semanas, vale la pena inspeccionarlo a fondo para asegurarte de que estás recibiendo lo que pagaste.

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