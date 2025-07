El próximo juego de Monster Hunter recibe un anuncio oficial de Nintendo Direct y se lanzará el próximo año para PC y consolas

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection se anunció en el Nintendo Direct Partner Showcase

El tercer juego de la serie llegará a Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC a través de Steam.

El juego tiene una ventana de lanzamiento en 2026.

Capcom anunció el próximo juego de su serie por turnos Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection .

Revelado durante el Nintendo Direct Partner Showcase del 31 de julio , Monster Hunter Stories 3 llegará a Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC a través de Steam en 2026.

Capcom llama al juego "la próxima evolución de la serie de juegos de rol por turnos y rica en historias", y obtuvimos un primer tráiler de la historia con un estilo artístico que recuerda a The Legend of Zelda: Breath of the Wild , adelantando un mundo abierto, un nuevo elenco de personajes y Rathalos.

"Los gemelos Rathalos, nacidos por un giro del destino, encienden las llamas latentes de la guerra entre dos naciones fracturadas: Azuria y Vermeil", se lee en la descripción del tráiler.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - Announcement Trailer - YouTube Watch On

Eres el heredero del reino de Azuria y el único Jinete de Rathalos del reino. Al borde de la guerra y en medio de extraños fenómenos que amenazan al mundo, un acontecimiento que te cambia la vida te impulsa más allá del Meridiano, a un viaje inolvidable en busca de la verdad.

Twisted Reflection sigue al segundo juego de la serie, Wings of Ruin , que se lanzó en 2021.

También será el primer título de Monster Hunter Stories que llegará a Nintendo Switch 2 desde el lanzamiento de la consola, y aunque no se han confirmado los detalles, 60FPS es una posibilidad en la versión de Switch 2.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento, pero el sitio web oficial ya está activo.